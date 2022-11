Les Canaris au Camp Nou, oui, on y pense. Ou bien encore aux Monégasques à l'Allianz Stadium de Turin face à la Juventus. Ou bien les deux, puisque les barrages de la Ligue Europa s'annoncent déjà étincelants. En battant respectivement l'Olympiakos (0-2), et l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1), Nantes et Monaco se sont assurés de poursuivre un peu plus leur campagne européenne.

Ad

Plus de vingt-ans après leur dernière participation européenne, les Vendéens vont donc devoir se surpasser s'ils veulent entrevoir les huitièmes de finale de la compétition. Les Monégasques sont un peu plus habitués mais affronteront également une équipe reversée de la Ligue des champions.

Ligue Europa Quand Volland va, tout va pour Monaco IL Y A UNE HEURE

Parmi elles, le FC Barcelone, la Juventus, l'Ajax Amsterdam… Les deux équipes de Ligue 1 sont susceptibles d'affronter huit clubs européens. Mais patience, Il faudra attendre lundi prochain en suisse (13h), pour connaître les affiches. Le temps de savourer encore un peu la qualification...

Les adversaires potentiels de Nantes et Monaco :

FC Barcelone (ESP)

Juventus Turin (ITA)

Ajax Amsterdam (PB)

Bayer Leverkusen (ALL)

Sporting Portugal (POR)

Red Bull Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk UKR)

FC Séville (ESP)

Ligue Europa Incroyable dénouement : Nantes qualifié pour les barrages ! IL Y A 2 HEURES