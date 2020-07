L'attaquant international italien Stephan El Shaarawy a, selon la presse chinoise, été suspendu pour un match par son club, le Shanghai Shenhua, et n'a pas joué jeudi la rencontre de 2e journée du Championnat de Chine contre le Shenzhen FC.

Selon le quotidien The Paper in Shanghai, Stephan El Shaarawy, ancien joueur de l'AC Milan et de la Roma, a été suspendu pour raison disciplinaire en raison de son attitude lors du match de la 1re journée contre Guangzhou Evergrande, samedi. Au cours de cette rencontre perdue 2-0 par Shanghai Shenhua, l'attaquant italien, remplacé à la 55e minute, avait regagné directement les vestiaires en signe de mécontentement, au lieu de s'asseoir sur le banc avec ses coéquipiers.

L'absence de son attaquant-vedette, auteur de 4 buts en 14 rencontres depuis son arrivée l'été dernier, n'a pas empêché Shanghai Shenhua de battre jeudi 3-2 le Shenzhen FC, club entraîné par un autre Italien, Roberto Donadoni.

