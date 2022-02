Loïc Rémy change à nouveau de club. Arrivé sous les couleurs de Rizespor lors du mois d'août 2020, l'ancien international français, passé par Lyon, Nice, Marseille et Chelsea s'est engagé avec le promu de Super Lig, l'Adana Demirspor. Le club, basé dans la ville d'Adana, au sud du pays, s'est félicité sur Twitter de l'arrivée dans son effectif "d'un joueur expérimenté", sans préciser la durée du contrat.

Mais l'attaquant, un temps attendu pour un retour en Ligue 1 cet hiver, n'a inscrit aucun but cette saison et a connu des dernières semaines difficiles à Rize. Le président de Rizespor l'a notamment accusé d'avoir fourni un faux certificat Covid positif afin de prolonger un récent séjour en France. Au sein de l'Adana Demirspor, Loïc Rémy rejoindra notamment l'international marocain Younès Belhanda et l'attaquant italien Mario Balotelli.

