convaincu de la beauté du projet", qui aurait pu mener, selon lui, à la création de la "plus belle compétition au monde". Mais Andrea Agnelli a beau rêver encore à voix haute d’une Super Ligue, il n’a pu qu’admettre la réalité ce mercredi : le projet est mort-né. Interrogé par Reuters sur la continuité de celui-ci après Pour être franc et honnête non, évidemment que ça n'est pas le cas". Une position confirmée par l'entourage de celui-ci auprès de l'AFP. Il reste "", qui aurait pu mener, selon lui, à la création de la "". Mais Andrea Agnelli a beau rêver encore à voix haute d’une Super Ligue, il n’a pu qu’admettre la réalité ce mercredi : le projet est mort-né. Interrogé par Reuters sur la continuité de celui-ci après le retrait des clubs anglais , le président de la Juve a répondu franchement : "". Une position confirmée par l'entourage de celui-ci auprès de l'AFP.

La position de l’Italien devenait intenable mais elle est désormais officielle : sans les représentants du championnat le plus riche du monde, et le plus regardé sur le globe, la Super Ligue n’avait plus aucune raison d’être. Instigateur du projet avec Florentino Pérez, vice-président de la structure pendant 48h, Agnelli défendait encore son projet mardi avant l'hécatombe anglaise. En quelques heures, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham ont fini par se retirer alors que l’Inter Milan était sur le point de suivre le mouvement. Alors, la position d’Agnelli a fatalement changé…

Football "Je vous ai laissé tomber", le propriétaire de Liverpool présente ses excuses aux supporters IL Y A 16 MINUTES

Plus d'infos à suivre..

Liga Le Barça intensifie les négociations avec Depay IL Y A UNE HEURE