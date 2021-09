Nouveau tournant dans l'affaire de la Super Ligue. Ce lundi, l'UEFA, par le biais d'un communiqué , a annoncé avoir abandonné ses poursuites judiciaires contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, trois des fondateurs du projet de Ligue fermée qui avait fait coûler tant d'encre en avril dernier (ndlr : l'Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, l'AC Milan, l'Inter, Liverpool et Tottenham s'étant retirés face à la grogne des supporters).

"L'instance d'appel de l'UEFA a déclaré aujourd'hui la procédure nulle, comme si la procédure n'avait jamais été ouverte", précise le communiqué. La semaine passée, Marca révélait que le juge madrilène Manuel Ruiz de Lara avait donné cinq jours au président de l'UEFA pour lever les sanctions contre les fondateurs de la Super Ligue. Dans le cas contraire, Aleksander Ceferin et l'UEFA auraient pu faire l'objet de poursuites judiciaires pour non-respect du principe de libre concurrence.

Début mai, l'instance européenne avait également décidé de sanctionner les neuf clubs, qui s'étaient retirés fin avril, en leur infligeant 5% de pénalité sur leurs revenus pour une saison. Ce lundi, l'UEFA a aussi fait marche arrière pour ces neuf formations.

"Nous restons attachés à l'objectif de développer le projet de Super Ligue européenne de manière constructive et solidaire, en prenant en compte les fans, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les ligues, les associations et fédérations nationales et internationales. Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien sûr, améliorés par le dialogue et le consensus. Nous continuons de faire confiance à la réussite d'un projet qui sera toujours respectueux des réglementations de l'Union européenne", avaient martelé la Juventus, le Barça et le Real Madrid dans un communiqué commun rédigé au cours de l'été.

