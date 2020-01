N'allez pas leur dire que ce revers en rappelle d'autres. Ils n'ont pas tort : entre une Supercoupe d'Espagne dénaturée et exportée en Arabie Saoudite et la Ligue des champions, il y a un monde d'écart. Mais quand même. Dans la manière dont le Barça s'est fait retourner jeudi par l'Atlético, il y a des similitudes.

De quoi réanimer les fantômes de la Roma et Liverpool ? Lionel Messi, lui, ne veux pas y croire : "Cela n'a rien à voir avec ces matches, a commenté la Pulga en zone mixte. Malgré le résultat, on a fait un grand match. Après une longue pause, on a eu des super sensations avec l'impression de dominer mais les dix dernières minutes nous ont échappées".

Cette défaite en Supercoupe espagnole n'aura aucune incidence sur le bilan de la saison blaugrana tant la C1 et la Liga auront une place à part. Mais ce revers n'a pas fait taire les critiques autour du cas Ernesto Valverde, déjà plus appuyées après le triste Clasico de mi-décembre (0-0).

Sentant l'ambiance naissante autour de son coach, Messi s'est mouillé. "On a confiance en lui, a-t-il expliqué. On va continuer à travailler pour s'améliorer". Luis Suarez, dans une entreprise de sauvetage médiatique, a complété le tableau : "Ce n'est pas la faute de l'entraîneur", a surenchéri l'Uruguayen.

Présent en Arabie Saoudite, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club culé, a lui aussi tenu à endiguer d'office la vague anti-Valverde. "Les rumeurs de renvoi de Valverde ? Il n'y a rien de tout ça", a-t-il expliqué.

"Le Barça de Valverde se suicide à nouveau"

Ce vendredi, pourtant, la tonalité de la presse espagnole n'est pas sur la même ligne que les stars barcelonaises. "Le Barça de Valverde se suicide à nouveau" titre Sport dans un éditorial musclé. C'est finalement Marca qui a le mieux cerné la situation : "Barça-Valverde, un mariage de convenance jusqu'à cet été".

En fin de contrat en juin 2020, le coach barcelonais sait que sa cote a chuté. Mais le renvoyer maintenant n'aurait aucun sens, d'autant que le vestiaire continue de le soutenir. Et qu'il faudrait désormais un exploit pour espérer rester en poste après l'été. Autrement dit : Valverde sera, sauf énorme surprise, au volant de la voiture catalane jusqu'à la fin de saison. Reste à savoir sa destination…