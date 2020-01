Le Real Madrid est le premier qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne nouvelle formule, organisée cette semaine en Arabie Saoudite. Les hommes de Zinedine Zidane se sont aisément défaits du FC Valence ce mercredi au King Abdullah Sports City stadium de Jeddah (1-3) et affronteront dimanche le gagnant de l'autre demie qui opposera ce jeudi le FC Barcelone à l'Atletico de Madrid. Vainqueur des hommes d'Albert Celades malgré les absences de Karim Benzema et Gareth Bale, et grâce aux buts de Kroos (15e), Isco (39e) et Modric (65e), les Merengue ont montré qu'il faudrait évidemment compter sur eux en finale. Jamais rassasié, le Real ne vise rien d'autre que le titre.

Il n'y a pas eu photo. Invité à Jeddah en sa qualité de troisième de la dernière édition de la Liga, le Real Madrid a parfaitement justifié sa présence en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Face à lui, le FC Valence, vainqueur l'an passé de la Coupe d'Espagne, a en revanche fait pâle figure. Incapables de rivaliser, hormis peut-être quelques minutes durant en première période, ainsi qu'en toute fin de rencontre, les hommes d'Albert Celades n'ont pas été au niveau. La colonie tricolore, emmenée par Kondogbia, Gameiro et Coquelin n'a rien montré de probant, notamment au cours d'une première période catastrophique (35% de possession, et aucun tir cadré). Évidemment loin d'être suffisant pour espérer bousculer des Merengue solides.

Une première finale en 2020

Tellement solides que les protégés de Zinedine Zidane ont pu tranquillement mener leur barque, avec au passage deux buts inscrits lors du premier acte, par l'intermédiaire de Kroos (15e) et Isco (39e), deux hommes auteurs d'une prestation de haut niveau. Et malgré un réveil des Valenciens en seconde période, Madrid a poursuivi sa marche en avant, profitant au passage d'un bijou de l'extérieur du droit envoyé en lucarne par Modric, pour s'échapper définitivement dès après l'heure de jeu (65e). Avec trois buts d'avance, le Real a ensuite géré jusqu'au terme de cette demi-finale.

Et malgré une réduction de l'écart anecdotique et signée Parejo pour les Ches dans les arrêts de jeu (90e+2), les Merengue avaient tout loisir de fêter leur succès au coup de sifflet final (1-3). Dimanche à Djeddah, Zinedine Zidane et ses hommes disputeront la finale de cette Supercoupe d'Espagne. Reste désormais à savoir qui du FC Barcelone ou de l'Atletico de Madrid (qui s'affrontent ce jeudi) sera leur adversaire. Une chose est certaine cependant: même si Madrid n'a pas eu de véritable opposition ce mercredi, il ne fait aucun doute qu'il sera remonté comme un coucou pour tenter de décrocher un premier trophée en 2020.