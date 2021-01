Semaine de rêve pour l’Athletic Bilbao ! Trois jours après avoir dominé le Real Madrid, le club basque s’est offert son premier titre depuis six ans en dominant le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, au terme d’un match renversant. Menés deux fois, les coéquipiers d’Inaki Williams, auteur du but de la victoire, ont su arracher la victoire au bout du temps additionnel (2-3) face à une équipe catalane qui, en plus, a vu Lionel Messi être expulsé en toute fin de partie.