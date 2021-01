Ca serait un gros coup dur pour le Barça. Lionel Messi pourrait visiblement manquer la demi-finale de Supercoupe d'Espagne de mercredi soir contre la Real Sociedad (21h00). L'Argentin ne serait visiblement pas monté dans le bus transportant les joueurs, selon une information ESPN relayée par Mundo Deportivo , et serait forfait pour la prochaine rencontre.

Les raisons de l'absence du numéro 10 barcelonais n'ont pas été communiquées. Un forfait du sextuple Ballon d'Or serait plus que préjudiciable, tant il revient à son meilleur niveau ces dernières semaines et aide au redressement du Barça en Liga.

Auteur de deux doublés la semaine dernière contre Bilbao (3-2) et Grenade (4-0), Messi était pourtant à l'entraînement et dans le groupe de Ronald Koeman pour la demi-finale. Son absence serait donc d'autant plus surprenante si elle est confirmée par le club catalan.