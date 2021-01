" Nous sommes tristes, énervés, gênés ." Au micro de Movistar à la sortie de la pelouse, Antoine Griezmann ne cache pas sa déception après la défaite du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne (3-2, a.p ). Son doublé n'y a rien changé. S'il a permis à deux reprises à son équipe de prendre les devants, le Barça a laissé filer le trophée en prolongation. " Quand vous perdez en finale, tous les sentiments sont mauvais ", lance-t-il, loin de trouver une raison de positiver avec ses deux buts. Sans grande surprise. " Les buts entrent de temps en temps et d'autres fois non. L'important est de gagner ", lâche-t-il encore.

Antoine Griezmann ne digère pas. Et il regrette notamment l'attitude de son équipe, qui n'a pas bien appréhendé cette rencontre. "On sait que les équipes de Marcelino (entraîneur de Bilbao) travaillent très bien et imposent un bon pressing. Nous avons commis des erreurs stratégiques. Nous allons devoir regarder ça et nous améliorer pendant la semaine", a-t-il encore relevé avant de saluer l'Athletic Bilbao. "Ils y ont cru jusqu'à la dernière minute et ils ont très bien joué".