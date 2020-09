Hansi Flick interloqué. Alors que le Bayern Munich doit se déplacer à Budapest jeudi pour la Supercoupe d'Europe face au FC Séville, son coach s'interroge sur les conditions de cette rencontre alors que son patron Karl-Heinz Rummenigge dit comprendre la volonté de l'UEFA de " faire un pas vers la normalité ". Vendredi, le Bayern a été contraint de jouer à huis clos à domicile parce que le taux d'infection au coronavirus augmente rapidement en Bavière, et les autorités allemandes ont placé la Hongrie, où se déroulera la Supercoupe, en " zone à risque ".

"C'est quelque chose que l'on ne comprend pas complètement", a déclaré Flick, "mais ce n'est pas nous qui avons pris la décision, ce sont d'autres personnes". Mais dimanche matin sur la chaîne Sky, le président du directoire Karl-Heinz Rummenigge s'est montré plus compréhensif: "L'UEFA avait l'objectif de faire un premier pas vers la normalité, a-t-il dit, sur le fond nous trouvons cela possible et acceptable".