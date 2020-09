Supercoupe d'Europe

Quelque 30% des 68.000 places que compte l'enceinte ont en effet été mises en vente, soit environ 20.000 spectateurs initialement attendus par l'UEFA, qui voulait faire de sa grand-messe de rentrée un "match test" pour le retour tant espéré des chants et de l'ambiance après des mois de huis clos et de silence. Mais une fois de plus, l'instance européenne a été rattrapée par une pandémie de nouveau coronavirus loin d'être maîtrisée, et le "match test" est désormais plutôt un match de la peur, malgré de drastiques mesures sanitaires prises par les organisateurs (tests PCR négatifs exigés, prise de température, masques, distanciation...) et l'assurance de la fédération hongroise que la "Puskas Arena sera plus sûre que tout autre endroit du pays".