Après trois échecs consécutifs, Chelsea a enfin soulevé la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire. Dominateurs pendant quasiment tout le match, les Blues ont quand même eu besoin des tirs au but pour prendre le dessus sur Villarreal, qui a su réagir après la pause pour arracher les prolongations (1-1, 6 à 5 après t-a-b). Thomas Tuchel a eu le nez fin en remplaçant Édouard Mendy, pourtant auteur d’un match impeccable, par Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol a stoppé deux penaltys pour offrir un nouveau trophée à son club.

Chelsea reste le maître de l’Europe. Quelques mois après avoir battu Manchester City en Ligue des champions, le club londonien a assumé son statut de favori pour l’emporter face à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa encore novice en Supercoupe d’Europe. Dès les premières minutes, on a senti les Blues investis d’une mission, mettant de l’engagement et de l’impact, avec un pressing haut qui a forcé les hommes d’Uni Emery à reculer. Les Blues ont fini par faire sauter le verrou grâce à Hakim Ziyech, impeccable au moment de conclure une action qui est allée trop vite pour Villarreal (1-0, 27e).

Signé Kepa (et Thomas Tuchel)

On voyait mal comment la rencontre pouvait échapper à Chelsea. Mais la machine s'est un peu grippée à la fin de la première mi-temps. Moins entreprenants, les Blues n’ont pas été aidés par la sortie sur blessure de Ziyech, leur meilleur élément, touché à l’épaule et remplacé par Christian Pulisic (43e). Ce coup dur a coïncidé avec la montée en puissance de Villarreal, qui a trouvé la barre par l’intermédiaire d’Alberto Moreno (45e+4). Une première alerte.

Car le second acte a surtout été l’apanage du club espagnol, qui a produit beaucoup d’efforts pour revenir au score. Il aurait pu baisser les bras après le poteau trouvé par Gerard Moreno, consécutif à une mauvaise relance d’Édouard Mendy (52e). Le gardien s’est rattrapé en écoeurant Pervis Estupinan (68e) mais n’a en revanche rien pu faire pour empêcher l’égalisation signée Gerard Moreno, bien servi par une talonnade de Boulaye Dia (1-1, 73e). Après ce but concédé, Chelsea a connu un second souffle, sans parvenir à retrouver le chemin des filets, que ce soit pendant le dernier quart d’heure ou les deux prolongations. En face, Villarreal n’avait plus de jus pour espérer plus.

Kepa décisif contre Villarreal Crédit: Getty Images

Pour la séance des tirs au but, exercice toujours indécis s'il en est, Thomas Tuchel avait préparé un coup de poker : faire rentrer Kepa à la place de Mendy, un risque immense qui aurait pu souligner son audace ou condamner sa folie. Finalement, son choix s’est avéré payant. Alors que Chelsea était mal embarqué après le premier tir manqué par Kai Havertz, le gardien remplaçant a sorti deux arrêts déterminants, face à Aïssa Mandi et Raul Albiol, pour permettre à Chelsea de soulever la Supercoupe d’Europe, 23 ans après la première (en 1998, face au Real Madrid). Pour le coach allemand, le rêve londonien se poursuit en attendant le coup d’envoi de la Premier League.

