Le temps a bien des vertus. Mais l'une de ses principales, sans doute, réside dans le fait de pouvoir prendre de la hauteur sur une période bien précise. Et donc du recul. D'ici dix, vingt ou trente ans, Karim Benzema se rendra probablement compte, en ouvrant les archives de sa carrière, à quel point celle-ci a été immense. En repensant à sa période au Real Madrid, l'un des plus grands clubs de l'histoire de son sport, il se dira probablement que cette dernière lui a permis de basculer dans une autre dimension. Celle des légendes.

Ad

Si l'attaquant français aura quand même des doutes, il pourra regarder le classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Merengue. On ne sait pas alors où il sera, mais sans doute encore très haut. En inscrivant un nouveau but ce mercredi soir face à l'Eintracht Francfort (2-0), l'attaquant français, qui affiche 324 réalisations au compteur, s'est même permis de dépasser un mythe comme Raúl (323). Devant lui, l'extraterrestre Cristiano Ronaldo (450 buts) semble encore d'une autre galaxie. Au passage, le Real a glané sa 5e Supercoupe de l'UEFA, son premier titre cette année.

Supercoupe d'Europe Benzema létal, déjà un trophée pour le Real IL Y A 2 HEURES

De son côté, "KB9" a donc démarré sa saison comme il avait fini la dernière, où il avait marché sur l'eau avec 44 buts en 46 matches et réalisé le doublé Liga-Ligue des champions. Il s'est donné le droit de rêver à un Ballon d'Or où il fait même office de grandissime favori, surtout s'il poursuit sur ce rythme presque insoutenable pour ses concurrents. Avec le Real, l'international français a disputé ce mercredi son 606e match, soit un record pour un joueur étranger. Cette saison, il peut rejoindre Santillana (645), qui occupe la cinquième place de ce classement historique. Enfin, cette Supercoupe lui a aussi permis d'égaler les 23 titres glanés par la légende Paco Gento sous le maillot merengue, et de soulever son premier trophée en tant que capitaine officiel de la "Maison blanche".

C'est un joueur très important, un leader

Interrogé après la rencontre, Carlo Ancelotti est revenu sur la nouvelle grande soirée de son fuoriclasse. "Si nous sommes là, c'est grâce à nous mais surtout grâce à lui, il a marqué beaucoup de buts, a réagi l'entraîneur italien. C'est un joueur très important, un leader. Il a marqué de nombreux buts, il a bien fini la saison et maintenant il file tout droit vers le Ballon d'Or. Est-ce qu'il subsiste encore un doute (sur le fait que c'est lui qui va l'emporter, NDLR) ? Pour moi, plus aucun..." Pour "Carletto", le suspense n'a plus lieu d'être à deux jours de la publication de la liste des 30 nommés pour le prestigieux trophée individuel.

Florentino Pérez, le président madrilène, milite lui aussi pour la candidature du buteur français. "A mon avis, il l'a déjà mérité pour sa saison dernière. Et ce sera la même chose pour celle qui vient", a-t-il prévenu au micro de la Movistar ce mercredi soir. Interrogé en conférence de presse à ce sujet mardi, Benzema avait assuré que "le plus important" était "de gagner avec l'équipe". Au fond, devenir le premier Ballon d'Or depuis Zinédine Zidane (1998), avec qui il est resté très proche, ne devrait toutefois pas lui déplaire. Il serait le cinquième Tricolore à y parvenir après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et donc Zinédine Zidane.

Supercoupe d'Europe Séduire Ancelotti et déloger Casemiro : Tchouameni, l'épreuve du temps HIER À 21:40