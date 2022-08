Deux mois et demi après la Ligue des champions, le Real Madrid glane un nouveau trophée. Pour leur tout premier match officiel de la saison, les Merengue se sont offert la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Helsinki. Très appliqués et bien en jambes, ils sont logiquement venus à bout de Francfort, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa (2-0). Avec un but de l’inévitable Karim Benzema.

