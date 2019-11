Des insultes racistes visant Ahmed Mendes Moreira, joueur de l'Excelsior Rotterdam, ont été proférées depuis les tribunes lors d'un match contre Den Bosch hier. A la suite de ces cris, Mendes Moreira a quitté la pelouse et le match a été interrompu par l'arbitre pendant plusieurs minutes. Selon les médias néerlandais, Moreira a déclaré avoir entendu des bruits de singe et des chansons sur "Zwarte Piet", compagnon à la peau noire de Saint-Nicolas. "En collaboration avec la police, nous allons examiner ce qui s'est passé (pendant le match) et enquêter pour voir s'il est possible de déterminer qui était impliqué", a indiqué le parquet néerlandais sur Twitter.

Den Bosch-AZ Alkmaar interrompu en 2013 après des incidents racistes

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a qualifié l'incident de "vraiment terrible" et a salué le comportement de l'arbitre. "Le racisme n'a pas sa place dans ce pays", a affirmé M. Rutte, cité par l'agence de presse néerlandaise ANP. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a assuré que l'incident ferait l'objet d'une enquête. Les chants étaient "franchement dégoûtants", a déclaré Jan Bluyssen, responsable compétitions de la KNVB, à la NOS Radio. "Je suis juste énervé et déçu que cela se produise encore en 2019", a-t-il ajouté.

Une rencontre entre le FC Den Bosch et AZ Alkmaar avait déjà dû être interrompue en 2013 à cause de plusieurs incidents racistes. Den Bosch avait également fait face à des sanctions pour comportement raciste de la part de certains de ses supporters. L'international néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain de Liverpool et des Pays-Bas, s'est dit "choqué" par l'incident. "Cela a été très difficile pour moi personnellement. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aux Pays-Bas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse de l'équipe nationale néerlandaise.

Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais et des Pays-Bas, a lui interpellé dimanche la Fédération néerlandaise de football et l'UEFA : "Quand cela va-t-il s'arrêter? Qu'allons-nous faire, particulièrement en vue de l'Euro 2020?", a tweeté l'international néerlandais.