Petite surprise pour entamer la cérémonie « The Best » lundi soir, à Milan. Daniel Zsori a reçu le Prix Puskas pour son retourné du gauche inscrit le 26 février face à Ferencvaros, avec Debrecen. Le Hongrois de 18 ans devance ainsi Lionel Messi et Juan Fernando Quintero, et succède à Mohamed Salah.