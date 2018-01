FA Cup : Virgil Van Dijk qualifie Liverpool pour ses débuts, United l'emporte au forceps

Comment rêver meilleur début pour Virgil Van Dijk ? Premier match, premier derby, premier but et première victoire. Le défenseur acheté par Liverpool ce lundi pour plus de 80 millions d'euros a offert d'une tête rageuse la victoire à son équipe dans les derniers instants du match (2-1, 84e). Auparavant, Milner sur penalty et Sigurdsson avait chacun inscrit un but dans un derby de la Mersey très engagé. Solide en défense et dangereux sur chaque coup de pied arrêté, le Néerlandais de 26 ans est prêt à s'installer comme le patron de la défense des Reds.

Dans ce 230e derby de la Mersey, le 23ème en Cup, un record, les deux équipes n'ont pas tardé à vouloir marquer leur territoire. Dans un début de match assez brouillon mais très engagé, parfois à la limite de la règle, les Reds ont rapidement posé le pied sur le ballon et pris le jeu à leur compte. Si Wayne Rooney s'en est très bien sorti à la 7e minute de jeu en écopant seulement d'un carton jaune après un tacle les deux pieds décollés du sol sur Gomez, ça n'a pas été le cas pour Holgate 30 minutes plus tard.

Comme dans un rêve, van Dijk offre la victoire aux siens

A la lutte avec Adam Lallana à l'entrée de la surface de Pickford, le jeune défenseur central des Toffees s'est vu sanctionné d'un penalty plus que sévère de la part de l'arbitre de la rencontre. James Milner, pour le premier tir cadré du match, plein axe, a transformé la sentence et offert l'ouverture du score aux Reds de Liverpool (1-0, 35e). Mérité pour les joueurs de Jurgen Klopp emmenés par le néo Reds Virgil Van Dijk, impérial dans sa surface de réparation.

Virgil van Dijk (Liverpool) buteur contre EvertonGetty Images

Après la pause, l'ancien joueur de Southampton a pris encore plus d'épaisseur dans un match très accroché. S'il n'a laissé aucune miette aux attaquants des Toffees, il s'est également montré dangereux dans la surface adverse. Sur chaque coup de pied arrêté, sa puissance et son sens du timing ont fait souffrir la défense des Blues d'Everton.

Alors que Sigurdsson avait conclu une splendide contre attaque d'un plat du pied maîtrisé à ras terre (1-1, 67e), redonnant de l'espoir aux hommes de "Big Sam", c'est bien le nouveau joueur des Reds qui est venu offrir la victoire à Liverpool. D'une tête puissante sur un corner tiré par Oxlade-Chamberlain, van Dijk a qualifié son équipe pour les seizièmes de finale de la Cup. Une première parfaite pour le défenseur le plus cher du monde face à l'ennemi juré des Reds et devant un public d'Anfield déjà conquis.

Mourinho peut encore remercier Lingard

Côté Manchester United, le sauveur s’appelle (encore) Jesse Lingard. Les Red Devils, tenus en échec par Derby County à Old Trafford, se dirigeaient tout droit vers un replay. Mais l’Anglais a libéré MU d’une frappe magnifique suivant une remise de Romelu Lukaku à la 84e minute, inscrivant du même coup son huitième but lors des dix derniers matches toutes compétitions confondues. Lukaku, en contre, s’est occupé d’aggraver le score pour la forme dans le temps additionnel (2-0).

Dominateurs, les hommes de Mourinho ont pourtant longtemps buté sur Derby. MU a touché le poteau par deux fois, en première période par Rashford de la tête et en seconde période par Lukaku. Mais malgré un nombre de tirs cadrés presque cinq fois supérieur à leur adversaire, les Red Devils se sont fait quelques frayeurs. Sergio Romero a notamment dû s’employer après une grosse frappe de Lawrence (59e). L’important est ailleurs : MU s’évite une deuxième élimination d’affilée en coupe face à un adversaire issu d’une division inférieure.