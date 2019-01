Sanchez, le nouveau défi si alléchant de Solskjær

Un an après, c'est maintenant ou peut-être jamais ! Alexis Sanchez va retrouver Arsenal ce vendredi pour le choc du 4e tour de la Coupe d'Angleterre. L'accueil s'annonce glacial pour l'ancien buteur des Gunners, parti à Manchester United en janvier dernier. Mais l'histoire de ce match est peut-être ailleurs. Cette rencontre pourrait surtout être le point de départ du renouveau du Chilien.

L'histoire de Sanchez à Manchester United n'a jamais vraiment commencé. Entre blessures, méforme et relation tendue avec José Mourinho, le Sud-Américain a accumulé les rendez-vous manqués et les déceptions. Ses statistiques ont ainsi de quoi faire peur. Enfin pas dans le sens voulu. Quatre buts en 32 matches toutes compétitions confondues, ce n'est pas digne du pedigree de l'ancien du Barça et d'Udinese.

Alexis Sanchez, Manchester UnitedGetty Images

Il ronge toujours son frein

Aujourd'hui, les critiques fusent sur son coût et sa rentabilité alors qu'il possède le salaire le plus élevé des Red Devils avec son contrat de près de 30 millions d'euros annuels. Tout semble cependant réuni pour le revoir pointer le bout de son nez : Ole Gunnar Solskjær a remplacé Mourinho, Sanchez est sorti de l'infirmerie et le style de jeu plus tourné vers l'attaque des Red Devils est fait pour lui plaire. Le souci, c'est qu'il part de loin. Pour retrouver le rythme et son niveau. Mais pas seulement. La concurrence est aussi rude dans le Nord de l'Angleterre.

Sans lui, Man. U. s'est remis dans le bon sens avec sept victoires en sept matches. Sept rencontres marquées par un festival offensif surprenant. Avec 21 buts - soit 3 par match -, les attaquants mancuniens profitent à merveille de la liberté offerte depuis le départ du Mou. Idéal pour Sanchez ? Pas forcément car, c'est bien connu, les absents ont toujours tort… Pendant que Sanchez essayait de se remettre au niveau pour postuler, Marcus Rashford, Anthony Martial ou encore Jesse Lingard ont répondu aux attentes pour se faire une place au chaud dans les petits papiers de Solskjær.

" S'il peut retrouver son meilleur niveau… "

Du coup, Alexis Sanchez ronge encore son frein. Un bout de match en Premier League, 64 minutes en FA Cup contre Reading, le Chilien est encore et toujours réduit à la portion congrue depuis l’arrivée de Solskjær. "Il y a les trois qui jouent le plus, mais il y a Romelu (Lukaku), Juan (Mata) et Alexis, alors j'ai six attaquants avec lesquels je peux tourner (...) Aujourd'hui, nous avons six attaquants et nous en avons trois sur la pelouse la plupart du temps. On pourra tourner et il y aura assez de matches et de temps de jeu", a promis le nouveau manager de MU, qui va aligner Sanchez dans son onze ce vendredi.

L'entraîneur norvégien se montre prudent sur ce dossier sensible. Il a bien sûr conscience des enjeux. Et ce n’est pas qu’une histoire d’argent. Relancer Alexis Sanchez, qui n’est pas près de quitter Manchester étant donnés son salaire et ses prestations, n'est en effet pas anodin. Avec un Sanchez retrouvé, United aurait encore plus d'armes pour rêver haut à nouveau. "Ils n'ont pas eu le vrai Sanchez encore, alors s'il peut retrouver son meilleur niveau, cela peut devenir très sérieux pour Manchester United", estime Andy Townsend, l'ancien défenseur de Chelsea. "Sanchez a été un joueur de classe mondiale pendant six ou sept ans. Et je ne peux pas imaginer qu'en six mois il soit devenu un mauvais joueur", confirme Gary Neville sur Sky Sport. Solskjær connaît son nouveau défi. Il est de taille. Mais terriblement séduisant.