La scène a éclipsé la défaite de Tottenham en FA Cup. Avant de rentrer au vestiaire, Eric Dier est monté dans les tribunes pour tenter d'en découdre avec un supporter. La raison ? Ce dernier aurait insulté et tancé son frère, placé tout près de lui, pendant la rencontre. Alors que l'international anglais (39 sélections, 3 buts) se rapprochait du lieu de l'incident, les stadiers se sont interposés pour éviter qu'une bagarre n'éclate. Pendant ce temps, le fan en a profité pour prendre la fuite.

Les images ont été filmées et les enquêteurs recherchent toujours l'identité du supporter. De son côté, le frère du joueur a été invité dans le vestiaire des Spurs après qu'Eric Dier soit redescendu des tribunes. Même s'il n'y a pas eu d'affrontement direct, cette scène a rappelé l'altercation entre un fan de Crystal Palace et Eric Cantona en janvier 1995. Insulté, l'ancien joueur de Manchester United avait répliqué avec un coup de pied digne des plus grands films de kung-fu.

Mourinho comprend et condamne la réaction de Dier

Interrogé en conférence de presse sur la réaction d'Eric Dier, José Mourinho la comprend tout en la condamnant. "Eric a fait ce qu'un professionnel ne devrait pas faire mais je le répète nous l'aurions probablement tous fait, a expliqué le coach des Spurs dans un premier temps. Au stade, certains sont des fans de Tottenham mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'invitations et de gens avec un statut spécial. C'est probablement l'endroit du stade où j'ai parfois des doutes sur le public." Depuis mercredi soir, cette scène fait couler beaucoup d'encre en Angleterre. Une scène qui pourrait coûter cher à Eric Dier.