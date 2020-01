City facile, MU muet et contraint de remettre ça

Manchester City - Port Vale : 4-1

Les Citizens ont fait le travail. Tenants du titre, les joueurs de Manchester City ont su faire parler leur évidente supériorité technique pour battre leurs adversaires de Port Vale, pensionnaires de quatrième division anglaise, dans ce troisième tour de Cup (4-1). Après l'ouverture du score quelque peu heureuse d'Oleksandr Zinchenko sur une frappe déviée (19e), les hommes de Pep Guardiola ont tout de même vu leurs valeureux adversaires égaliser sur une de leurs très rares occasions quand Tom Pope a marqué de la tête (35e).

L'avant-centre des Valiants avait fait parler de lui avant le match en se moquant ouvertement du défenseur mancunien John Stones sur les réseaux sociaux. Il a répondu présent sur le terrain mais l'inévitable Sergio Aguero a vite redonné l'avantage à City dans un angle pourtant très fermé (42e). En seconde période, les Citizens ont fait le siège de la surface adverse et Taylor Harwood-Bellis, 17 ans, a aggravé le score d'une très légère déviation après une reprise de Stones (58e). Le très actif Phil Foden (76e) a donné davantage d'ampleur à la victoire de Citizens qui peuvent désormais se tourner vers leur déplacement chez leurs voisins de United en League Cup de mardi prochain.

Wolverhampton - Manchester United : 0-0

Manchester United devra rejouer, et c’est bien tout ce qu’il était en mesure d’aller chercher ce samedi. Incapable de se débarrasser de Wolverhampton (0-0) lors du 3e tour de la Cup, MU peut s’estimer heureux d’être encore en vie dans cette compétition. Sans Pogba (blessé) ni Martial (laissé au repos), les Mancuniens n’ont pas cadré le moindre tir. Seul Marcus Rashford, quinze secondes après son entrée en jeu, est parvenu à se montrer dangereux en trouvant la barre de Ruddy, après un contre de Coady (71e).

De son côté, Wolverhampton a eu quelques occasions à faire valoir. Sergio Romero, titulaire dans le but de United, a réussi deux parades devant Matt Doherty (14e) et Pedro Neto (52e). Entré en cours de jeu, le buteur maison Raul Jimenez a amené beaucoup de dynamisme et a même trouvé le poteau adverse sur un tir surpuissant dans un angle difficile (81e). Il faudra donc remettre ça dans une dizaine de jours à Old Trafford, pour espérer voir le 4e tour. En attendant, Red Devils et Citizens ont rendez-vous dans trois jours, pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue.