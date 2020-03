Liverpool confirme son coup de mou. Battus pour la première fois en Premier League samedi, à Watford (3-0), les Reds ont concédé un deuxième revers de rang sur la pelouse de Chelsea mardi, en huitièmes de finale de la FA Cup (2-0). Une troisième défaite de suite à l'extérieur pour les hommes de Jürgen Klopp, qui ont désormais perdu trois de leurs quatre derniers matches. Très sérieux, Chelsea a toutefois perdu Mateo Kovacic et Willian, premier buteur, sur blessures.

Soyons clair, il n'y a pas encore de raison de parler de crise à Liverpool, son avance en Premier League lui assurant (presque) un titre en fin de saison. Mais à l'échelle d'une telle machine, cette période de moins bien fait tâche. Condamné à renverser la vapeur en Ligue des champions, le club de la Mersey n'est plus invincible en championnat et est désormais hors-course en Cup. Le résultat de plusieurs semaines de moins bien qui se sont prolongées mardi à Stamford Bridge. Le onze certes remanié de Klopp a notamment pêché physiquement, étant incapable d'emballer la rencontre une fois mené.

Kepa héroïque, Chelsea proche du 3-0

Et en face, c'était un Chelsea des très bons soirs. Si Antonio Rüdiger s'est fait peur en offrant indirectement un ballon de but à Sadio Mané (3e), Cesar Azpilicueta (7e) et Ross Brakley (11e) sont passés proches de récompenser la très bonne entame des Blues, au-dessus dans l'impact. Peu avant le quart d'heure, Willian s'est chargé de le faire en profitant d'une faute de main d'Adrian (1-0, 13e), héroïque quelques secondes plus tôt… face à l'ailier brésilien. Les hommes de Frank Lampard ont mis tous les ingrédients pour faire chuter un champion d'Europe – certes usé – et Kepa Arrizabalaga a aussi sorti le grand jeu.

Le portier espagnol a sorti une triple-parade d'exception (20e) avant d'écoeurer un Mané (31e) qui a fini le match très frustré. Le plus dur était passé et en seconde période, le club londonien n'a eu qu'à conclure. Revenus avec beaucoup d'envie des vestiaires, les locaux ont fait le break après un rush solitaire de Ross Barkley, beaucoup trop tranquille pour conclure d'une frappe sèche (2-0, 64e). Derrière, ils n'ont même pas eu à faire le dos rond et ce sont eux qui ont obtenu les occasions les plus nettes. Mais le remuant Pedro a buté sur Adrian en face à face (67e), tandis que la barre transversale a empêché Olivier Giroud d'être compensé de sa superbe activité dos au but (74e).

Sur le banc au coup d'envoi, Mohamed Salah et Roberto Firmino n'ont absolument rien apporter après leur entrée. Liverpool a clairement besoin de reprendre son souffle. Chelsea, de son côté, peut savourer. Même si la fête a été gâchée par les sorties sur blessures de Mateo Kovacic (42e) et Willian (51e).