Manchester City a fait le boulot. Opposés à Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship, à l'occasion de leur huitième de finale de FA Cup, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1). En quête d'un deuxième titre de rang dans la compétition, ils s'en sont remis à un but de l'indispensable Sergio Agüero pour rallier le prochain tour. Et ils restent en prime sur une série de cinq succès de suite, toutes compétitions confondues, à quatre jours du derby face au voisin United.

Bientôt destitué de son titre de champion d'Angleterre, Manchester City tient à rafler tout le reste. Après avoir remporté la League Cup dimanche dernier, les Citizens ont assuré l'essentiel face à Sheffield Wednesday pour poursuivre leur parcours en FA Cup. On a quand même vu Pep Guardiola s'impatienter sur son banc, tout simplement parce que son équipe a longtemps dominé sans trouver la faille. Il y a d'abord eu un cruel manque de réussite, quand Nicolas Otamendi (32e) puis Benjamin Mendy ont trouvé la barre (50e). Il y a eu aussi un match héroïque de la part de Joe Wildsmith, auteur de plusieurs parades (52e, 72e, 74e, 75e, 90e+2). Le gardien des Owls était d'ailleurs sur la trajectoire de la frappe en pivot de Sergio Agüero lors de l'ouverture du score (0-1, 53e), quand Manchester City a accéléré après la pause, profitant de la baisse physique d'un adversaire limité qui avait déjà beaucoup trop couru après le ballon.

Krul et Norwich font tomber Tottenham

Un suspense insoutenable pour un résultat médiocre. Le Tottenham version Mourinho s'est incliné aux tirs au but face à Norwich en huitième de finale de la FA Cup (1-1, 3-2 aux t.a.b.). Une défaite presque méritée tant les Spurs auront été absents pendant une trop grande partie de la rencontre, laissant les Canaries mener le jeu. Poussés aux tirs au but par un Tim Krul des grands soirs, les Spurs ont ensuite été abattus par le portier néerlandais, spécialiste dans l'exercice.

