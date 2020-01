Il aura donc fallu attendre 157 minutes de jeu pour voir un but entre Manchester United et Wolverhampton. D'un petit ballon piqué par dessus John Ruddy (67e), Juan Mata a qualifié les Red Devils à l'issue du match d'appui du 3e tour de la Cup, onze jours après le triste 0-0 offert par les deux formations. Grâce à ce succès poussif, Manchester United jouera les seizièmes de finale de la compétition. Mais le club mancunien a dû déplorer la blessure de Marcus Rashford avant le rendez-vous avec Liverpool.

C'était loin d'être gagné, il y a dix jours, lorsque les Red Devils décrochaient miraculeusement le “replay”, après avoir concédé un poteau et n'avoir pas été capables de cadrer le moindre tir. Une nouvelle fois loin d'être transcendant, Manchester United a au moins eu le mérite de faire le boulot, cette fois. Et malgré un nombre élevé de jeunes joueurs dans la composition d'Ole Gunnar Solskjaer, c'est bien le vétéran Juan Mata, victorieux de son duel avec Ruddy (67e), qui a libéré Old Trafford et permis aux siens de ne pas disputer de prolongations, à quatre jours de se rendre chez le leader Liverpool.

Comme il y a onze jours, ce sont pourtant les Wolves qui ont mieux débuté. Outre un face à face perdu par Daniel James et remporté par John Ruddy (3e) en tout début de rencontre, les meilleures occasions étaient à mettre au crédit des Loups. D'une feinte dévastatrice au point de penalty, Raul Jimenez a emmené deux joueurs avec lui avant de voir Sergio Romero détourner son tir (7e). Deux minutes plus tard, les visiteurs pensaient même ouvrir le score par Neto (9e) mais la récupération de Jimenez dans les pieds de Maguire après une mauvaise passe de Fred était entachée d'une main de l'international mexicain.

