Raheem Sterling après son but pour Manchester City à Newcastle en FA Cup le 28 juin 2020

FA CUP - Manchester City s'est logiquement qualifié pour les demi-finales en allant battre Newcastle (0-2), dimanche. Les Citizens joueront à Arsenal le 18 ou 19 juillet pour une place en finale.

Trois jours après avoir officiellement cédé sa couronne d’Angleterre à Liverpool, Manchester City reste en lice pour conserver le trophée de la FA Cup remporté la saison passée. Les Citizens se sont facilement imposés dimanche à Newcastle après un quart de finale dominé d’un bout à l’autre de la rencontre (0-2). De Bruyne et Sterling ont fait la différence et ont envoyé leur club dans le dernier carré. Ils affronteront Arsenal lors du week-end du 18 et 19 juillet. L’autre demi-finale opposera Manchester United à Chelsea.

Le film du match

