FA CUP - Manchester City est tombé en demi-finale, samedi sur la pelouse d’Arsenal. Cette défaite est celle de Pep Guardiola face à son ancien adjoint, Mikel Arteta. Mais plus qu’une bataille tactique perdue, le coach des Citizens a pointé du doigt une prestation intrinsèquement décevante de son équipe.

"J’ai le sentiment qu’il est en train de créer quelque chose d’unique (…) S’il a les joueurs dont il a besoin, Arsenal pourra être un prétendant au titre pour les prochaines années." Avant la rencontre de samedi, Pep Guardiola souhaitait de la réussite à moyen terme à Mikel Arteta, qui a été son adjoint pendant trois ans à Manchester City. Quelques heures plus tard, il a subi sa réussite à très court terme, puisque les Gunners ont éliminé les Citizens (2-0) en demi-finale de la Cup.

Il en faudra bien plus pour que l’on s’aventure à dire que l’élève est en passe de dépasser le maître. Un maître déçu de la copie rendue par ses joueurs, plus encore qu'enclin à évoquer un combat tactique face à son ex-disciple. "Nous n’avons pas fait une bonne performance, nous n’étions pas assez prêts, a ainsi estimé Guardiola au micro de la BBC. Si vous ne jouez pas pendant 90 minutes à ce stade de la compétition, cela peut arriver (l'élimination)."

Pas d’explication, un seul regret

"L’adversaire a bien joué (...) Le seul regret, c’est que nous n’avons pas joué la première période comme nous avons joué la seconde", a exposé le coach de Manchester City, battu sur la pelouse adverse à la suite de deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang, aux 19e et 71e minutes. "Nous devions inverser la tendance et nous n’avons pas réussi à le faire", a-t-il ajouté.

Le technicien espagnol de 49 ans, n’a pas suggéré de raison à cette entame de match qu’il a estimée si poussive. "Nous sommes des êtres humains", s’est-il contenté de rappeler, alors qu’un objectif de la fin de saison de Manchester City vient de s’envoler.

Mais les Citizens, assurés de terminer 2e de Premier League et lauréats de la Coupe de la Ligue anglaise, restent en course en Ligue des champions. Vainqueurs à Bernabeu (1-2) au match aller, ils affronteront le Real Madrid en huitième de finale retour, le 7 août prochain. Ils seront toujours des êtres humains. Mais peut-être plus inspirés.

