Une fin de match un peu folle et Tottenham s'en sort très bien

Les Spurs sont bien payés, très bien payés même. Dans un replay du 4e tour de la FA Cup face à Southampton, Tottenham n'a eu besoin de jouer que 15 minutes pour renverser une situation qui paraissait compromise. Menés au score, les hommes de José Mourinho, longtemps sans aucune ambition, ont pu compter sur un but de Lucas Moura et un penalty généreusement accordé à Heung-Min Son pour s'imposer sur le fil devant leur public (3-2). Les Londoniens signent une deuxième victoire de suite, toutes compétitions confondues, et accueilleront Norwich lors des huitièmes de finale.

Tottenham a vu l'élimination de près. Et, pendant un long moment, le club de Londres n'a jamais donné l'impression de vouloir cette qualification dans un replay indécis. Les Spurs avaient pourtant reçu un petit coup de pouce du destin, quand Jack Stephens a détourné une frappe de Tanguy Ndombele dans ses propres filets (1-0, 12e), alors qu'ils étaient déjà malmenés dans le jeu. De leur côté, les Saints n'ont pas manqué d'idées dans cette partie, simplement de réussite. Ils sont également tombés sur un Hugo Lloris qui, petit à petit, retrouve son niveau.

Song Heung-min Celebration, Tottenham v SouthamptonGetty Images

Les Spurs miraculés

Malgré les arrêts du gardien adverse (5e, 7e, 20e) et la barre touchée par Danny Ings, Southampton n'a jamais cessé d'y croire. L'équipe a fini par égaliser grâce à Shane Long, qui a puni la passivité des Londoniens sur un tir de Nathan Redmond détourné par Lloris (1-1, 34e). Après la pause, elle s'est montrée tout aussi entreprenante et pourra certainement regretter ses nombreuses situations manquées (49e, 50e, 64e). Les Saints croyaient logiquement avoir fait le plus dur en prenant l'avantage après le but marqué par Ings (1-2, 73e). Mais c'était sans compter l'orgueil de Tottenham.

A l'expérience et, surtout, au talent, les joueurs de Mourinho se sont arrachés pour inverser la tendance, tandis qu'ils n'avaient pas montré grand-chose jusque-là. C'est le volontaire Lucas Moura qui a sonné la révolte, après un relais avec Dele Alli qui lui a ouvert le chemin du but (2-2, 78e). Ensuite, Heung-Min Son a profité d'une passe lumineuse d'Alli pour gratter un penalty en obtenant une faute très, très légère d'Angus Gunn. Le portier de Southampton, malheureux, était parti du bon côté sur la tentative du Coréen. Sauf que la réussite était bel et bien du côté de Tottenham (3-2, 88e). Sans y mettre la manière, et en ayant eu besoin de deux matches face au même adversaire, les Spurs verront les huitièmes de finale de la FA Cup.