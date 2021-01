C'était un choc et, cette fois, et il a tenu toutes ses promesses. Hôte de Liverpool, Manchester United s'est qualifié pour le cinquième tour grâce à une attaque enflammée et malgré le doublé de Mohammed Salah (3-2). Tour à tour héros des Red Devils, Mason Greenwood (26e, 1-1), Marcus Rashford (48e, 2-1) et Bruno Fernandes (3-2, 78e) permettent aux Mancuniens de rester en course dans la compétition. Du côté de Liverpool, la panne offensive de 2021 est enfin derrière le club de la Mersey mais cette nouvelle défaite plonge les Reds dans une crise inattendue, la première sous l'ère Jürgen Klöpp.