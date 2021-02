Ce fut très laborieux mais Manchester United rejoint les quart de finale de la Cup. Les Reds Devils ont mis le temps et ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout de West Ham, mardi soir à Old Trafford (1-0, ap). Scott McTominay a fini par trouver la faille dans un bloc londonien très dense (97e) et les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer peuvent encore rêver de remporter un trophée qui les fuit depuis 2016.