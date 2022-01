Sans faire de fioriture, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Swindon Town, pensionnaire de quatrième division anglaise, pour se qualifier pour le quatrième tour de la Cup (1-4). Souverains pendant l'intégralité de la rencontre, les Mancuniens, privés de Pep Guardiola touché par le Covid-19, n'ont jamais craint un adversaire qui a vécu la réception des champions d'Angleterre en titre comme un événement grandiose dans sa saison 2021-2022. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan et Cole Palmer ont inscrit leurs noms au tableau des buteurs citizens.

Ad

Premier League Arsenal fulmine après le rouge qui a tout changé : "Quand tu as un jaune, tu dois être plus malin" 01/01/2022 À 16:58

Dans le County Ground Stadium, les 15000 spectateurs ont pu assister à une rencontre dans la pure tradition anglaise. David accueillait Goliath mais très tôt, le géant City a sorti tout son savoir-faire technique pour mettre les Robins dans l'embarras. Sur le côté droit, le talentueux Palmer a déposé son vis-à-vis pour centrer fort devant le but et permettre à Bernardo Silva d'ouvrir le score (14e, 0-1). Trop faciles, les Skyblues ont ensuite profité d'une erreur de relance adverse pour mettre Jesus en orbite et doubler la mise (28e, 0-2). Grâce au sixième but de l'international brésilien cette saison, les visiteurs ont cru tuer le suspense juste avant la pause mais la frappe de Joao Cancelo n'a fait que frôler la lucarne droite de Lewis Ward (45e).

Sans forcer son talent, City a usé de la malice pour prendre le large grâce à un habile coup franc de Gündogan, où le capitaine a contourné le mur adverse pour faire entrer le ballon à la suite d'un poteau rentrant (59e, 0-3). Presque trop facile, l'armada mancunienne s'est faite surprendre sur un contre supersonique de Swindon Town conclu par Harry McKirdy (78e, 1-3). Euphoriques, les locaux ont voulu tenter leur chance avec un improbable retour en fanfare dans la partie mais Palmer s'est chargé de définitivement doucher les espoirs de Swindon d'une frappe sèche en lucarne (82e, 1-4). Trop fort, Manchester City verra logiquement le prochain tour de la coupe d'Angleterre tandis que Swindon Town va pouvoir se concentrer sur son objectif de montée en troisième division.

Premier League Un scénario de folie... et à la fin, ça sourit encore pour City 01/01/2022 À 14:28