Vite fait, bien fait ! 25 minutes ont suffi aux Spurs d'Antonio Conte pour assurer leur qualification pour le 5e tour de la FA Cup face à Brighton (3-1), samedi soir, malgré la réduction de l'écart d'Yves Bissouma à l'heure de jeu. Premier buteur de la rencontre, Harry Kane a (encore) livré un grand match, tandis que les Seagulls ont payé leurs erreurs défensives au prix fort. Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentencur ont disputé leurs premières minutes sous le maillot de Tottenham.

Ils n'ont pas fait durer le suspense. Largués en championnat et éliminés en League Cup, les Spurs comptent sur la FA Cup, compétition qu'ils ont remportée huit fois dont la dernière en 1991. Alors, samedi soir, ils ont mis les moyens : une équipe type avec un trident offensif Kane/Son/Moura et deux buts inscrits avant la demi-heure de jeu. Bien aidés, il faut l'avouer, par une défense brightonienne très attentiste.

Une attaque inspirée

Harry Kane n'avait pas besoin de ces offrandes. Une mauvaise relance du portier adverse sur lui ? Sa reprise à bout portant n'a pas fait mouche. Dix secondes plus tard, il expédiait une somptueuse frappe enroulée des 25 mètres en plein dans la lucarne de Robert Sanchez (1-0, 13e).

Si, fidèle à son style, il a passé la majeure partie du match à décrocher, l'Anglais de 28 ans a inscrit son second but de la soirée tel un renard des surfaces. Heung-Min Son s'est lancé dans un slalom dont il a le secret et s'est fait retirer le ballon dans la surface par un défenseur. Kane avait bien suivi et s'est jeté pour redonner deux longueurs d'avance aux siens (3-1, 66e).

Les premiers pas des recrues

Car, oui, Brighton n'a pas abdiqué après le but contre son camp de Solly March (2-0, 23e). Les hommes de Graham Potter ont répliqué en seconde période sur une lourde frappe d'Yves Bissouma, détournée par Pierre-Emile Hojbjerg, qui a laissé pantois Hugo Lloris (2-1, 63e). L'espoir d'une fin de match folle a duré trois minutes.

Soulagés par la réaction de ses joueurs et lancés sur la route du 5e tour de FA Cup comme Manchester City, Antonio Conte a profité de l'occasion pour lancer ses nouvelles recrues, Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentencur. Le premier nommé a failli distribuer sa première passe décisive, mais Steven Bergwjin a vendangé l'offrande (83e).

