Le match sentait le piège et Manchester City n'a pas été loin de connaître une désillusion en 8es de finale de FA Cup. Opposés à la lanterne rouge de Championship, les Cityzens ont attendu une heure pour se faciliter une qualification pour le tour suivant (2-0). Peterborough n'a pas démérité mais deux éclairs de génie de Mahrez et Grealish ont eu raison de l'envie des Posh.

Un stade de 15 000 places, une pelouse bien grasse et dans un état qui laisse à désirer... Oui, ce 8e de finale de FA Cup entre Peterborough et Manchester City sentait bon le football anglais. Et la suite n'a pas été loin de nous donner raison de voir la magie de la Coupe s'opérer. Finalement, la logique a été respectée avec la qualification du leader de Premier League. Mais que ce fut dur. Trois jours après avoir difficilement mis la main sur les trois points en championnat contre Everton, City a de nouveau été poussif mais a encore une fois pu compter sur son joyau.

Quand Foden va, tout va

Buteur contre les Toffees, Phil Foden n'a pas marqué en Cup mais il a changé le visage de son équipe. Comme ses coéquipiers, l'Anglais a été trop discret en première période avant de se métamorphoser au retour des vestiaires. Résultat ? Les Skyblues ont accru leur domination et ont été beaucoup plus dangereux. Face au bloc compact adverse, City s'est longtemps cassé les dents avant que Foden ne décale Mahrez. S'est ensuivie une inspiration de l'Algérien, trouvant le petit filet opposé avec son pied gauche (1-0, 60e). On joue alors l'heure de jeu et Manchester City vient d'ouvrir le score sur sa première frappe cadrée ! La première a été la bonne, tout comme la seconde.

Jack Grealish et Phil Foden lors du match opposant Peterborough à Manchester City Crédit: Getty Images

En seulement sept minutes, les hommes de Guardiola ont tué le suspense avec une merveille d'ouverture de Foden vers Grealish, un contrôle de toute beauté et un extérieur du pied placé sous le gardien (2-0, 67e). Critiqué depuis son arrivée, l'ailier anglais a reçu lundi le soutien de son coach qui assure qu'il ne l'a pas recruté pour inscrire "45 buts". Malgré tout, cette réalisation va faire du bien à l'ancien de Villa, blessé les deux dernières semaines et resté sur le banc en championnat. La coupe permet de faire tourner les effectifs mais aussi de reprendre confiance. Guardiola l'a appris depuis longtemps et a encore vu juste avec Grealish. Seulement, au moment de revoir le match, l'entraîneur espagnol va sûrement avoir des choses à reprocher aux siens.

Peterborough a eu les plus grosses occasions

Dominateur de la tête et des épaules, Manchester City a bien failli tomber dans le piège des Posh, sans même s'en rendre compte. A force de jouer à 10 dans le camp adverse, le club mancunien s'est exposé et Jeando Fuchs, ancien du FC Sochaux, n'a pas été loin d'ouvrir le score (9e). Dominé, Peterborough s'est finalement montré le plus dangereux pendant une heure comme avec cette volée de Szmodic de peu à côté (48e). Mais, à force de se montrer inoffensifs comme en Championship, les hommes de McCann ont logiquement craqué. Mardi soir, il n'y a pas eu de miracle et les Posh ne rejoindront pas l'équipe de 1965, unique du club à s'être hissée en quarts de FA Cup. Mais, ils ont au moins pu regarder dans le blanc des yeux l'une des meilleures équipes d'Europe.

