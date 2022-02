Les Red Devils sont tombés devant une équipe de Championship. Manchester United est éliminé de la Cup après avoir craqué lors de la séance fatidique devant Middlesbrough, vendredi, en 16es de finale (1-1, 8-7 tab). Les Mancuniens avaient ouvert le score grâce à Jadon Sancho (25e) alors que Cristiano Ronaldo avait raté un penalty (20e). Ils sont restés nettement dominateurs mais aussi maladroits et les visiteurs ont égalisé avec un peu de réussite, en l'absence du VAR à ce stade de la compétition, par Matt Crooks (64e). Le jeune Anthony Elanga a loupé le tir au but fatal.

Les joueurs de Ralf Rangnick pourront se mordre les doigts car la victoire leur tendait les bras. Les deux semaines de pause semblaient d'ailleurs leur avoir fait le plus grand bien car ils ont attaqué la rencontre pied au plancher. Après une erreur de la défense adverse et une récupération haute de Cristiano Ronaldo, Sancho a très vite fait trembler la transversale de Joe Lumley (2e). L'avant-centre portugais, lui, a pu placer un joli retourné acrobatique au milieu de la zone de vérité au bout d'une belle action collective mais le ballon a fini sur le gardien (6e).

Pogba actif pour son retour, CR7 se rate sur penalty

CR7 s'est en revanche loupé au moment de frapper un penalty obtenu par l'actif Paul Pogba qui faisait son retour à la compétition après trois mois d'absence pour cause de blessure. Le spécialiste de l'exercice a envoyé le ballon à gauche du cadre (20e). Comme un premier signe d'une soirée à l'envers pour les partenaires de Bruno Fernandes qui a loupé sa volée car il se croyait hors-jeu (23e). Quelques secondes plus tard, le meneur de jeu a tout de même lancé Sancho qui est allé ouvrir le score d'un tir croisé à gauche de la zone de vérité (1-0, 25e).

Manchester United avait pris l'avantage et se montrait nettement supérieur à un adversaire souvent naïf dans son placement défensif. Sauf que Ronaldo a buté sur Lumley (33e), le gardien a aussi devancé l'attaquant dans sa surface après la pause (47e). Marcus Rashford a loupé le coche (54e) et Middlesbroug a égalisé sur une de ses très rares tentatives quand Crooks a marqué de près suite à remise de Duncan Watmore qui venait de s'aider de la main gauche pour contrôler le ballon (1-1, 64e). Le VAR étant absent à ce niveau de la compétition, le but a été validé.

Une leçon de réalisme et de combativité

Ce n'est pas cette décision arbitrale que retiendront les supporters mancuniens présents à Old Trafford mais plutôt ce loupé de Fernandes qui a trouvé le moyen de tirer sur le poteau droit de Lumley qui venait de rater sa relance au pied dans sa surface (73e). Ce fut une des très nombreuses occasions franches ou situations chaudes mal gérées par les Mancuniens (72e, 74e). Entré peu avant la prolongation, Elanga en a gâché une, lui aussi, avec une tête trop molle (90e+2).

Malgré 28 tirs (dont 10 pour CR7, 6 pour Rashford et Fernandes) pour 9 cadrés et 70% de possession contre seulement 6 et 3 cadrés pour son adversaire, Manchester United a été poussé à la séance de tirs au bout par l'actuel 7e de la deuxième division anglaise qui s'est toujours battu et a doucement pris confiance face à cette maladresse. Les huit tireurs de Middlebrough ont tous marqués, les sept premiers mancuniens aussi. Pas Elanga qui a envoyé le ballon dans les tribunes. Le Suédois de 19 ans pourra s'en vouloir, ses coéquipiers plus expérimentés au moins autant.

