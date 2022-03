Les champions d'Europe n'ont pas vacillé face à de vaillants pensionnaires de Championship. Chelsea est allé sereinement s'imposer sur la pelouse de Middlesbrough dans le premier quart de finale de FA Cup, samedi (0-2). Toujours sûrs de leurs forces, notamment en défense, les Blues ont fait trembler les filets grâce à Romelu Lukaku (15e) et Hakim Ziyech (31e) et assez facilement disposé d'adversaires limités en attaque. Les Londoniens disputeront les demi-finales à Wembley mi-avril.

Cette fois, les joueurs de Middlesbrough n'ont pas réussi à créer la surprise comme aux tours précédents. Forts de leurs succès face à Manchester United (1-1, 8-7 t.a.b.) puis Tottenham (1-0, a.p.), ils ont pourtant voulu se montrer tout de suite entreprenants. Devant les 31 000 spectateurs du Riverside Stadium, ils sont partis à l'attaque dès les premières secondes. Sauf que les visiteurs, alignés avec une inhabituelle défense à quatre, n'ont pas du tout tremblé. Au contraire, les champions d'Europe ont relancé de manière très juste et facilement pris à revers le bloc d'adversaires trop téméraires.

Ziyech a lancé Mason Mount sur la droite pour un premier centre rasant dont l'emprunté Christian Pulisic n'a cependant pas réussi à profiter en taclant au second poteau (3e). Titulaire à la pointe de l'attaque des Blues, Lukaku, lui a su ouvrir le score sur un nouveau parfait de Mount, lancé par Ziyech dans le dos des naïfs Neil Taylor et Patrick McNair (0-1, 15e). Le Belge a pu doucement fêter son troisième but dans la compétition.

Chelsea poursuit sa route

Si Middlesbrough a tenté de réagir, le tir axial de son capitaine Jonny Howson est passé nettement au-dessus de la cage d'Edouard Mendy (30e). Celui de Ziyech sur la réponse immédiate des Londoniens a connu un sort bien différent. Parti en contre sur la droite, le Marocain s'est mis sur son pied gauche devant la zone de vérité et a placé une frappe croisée dans le petit filet opposé (0-2, 31e). Le break était fait pour des champions d'Europe bien plus justes tactiquement comme techniquement.

Maladroitement servi par un défenseur dans la surface adverse, Lukaku a même failli aggraver le score après avoir contourné le gardien Joe Lumley mais l'excellent Anfernee Dijksteel a réussi à sauver sur sa ligne (36e). Après la pause, Middlesbrough a de nouveau cherché à se livrer afin de revenir dans le match mais n'est jamais parvenu à prendre à défaut l'arrière-garde adverse emmenée par un Thiago Silva impeccable.

Chelsea est resté supérieur et Lumley a dû s'employer sur une tête de l'entrant Timo Werner après un coup franc de Mount (73e). Sol Bamba, formé au PSG, a également dû contrer l'Allemand in extremis devant les six mètres (81e). Auteur du but vainqueur contre Tottenham, Josh Coburn n'a cette fois pas pu se mettre en évidence malgré ses efforts et les champions d'Europe n'ont pas douté. Thomas Tuchel et ses hommes, qui avaient écarté Lille en Ligue des champions en milieu de semaine, connaissent une période délicate en coulisses mais déroulent sur le terrain.

