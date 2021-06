Un délai bienvenu pour les Bleuets. La Fédération française de football (FFF), qui peine à convaincre les clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques, a obtenu un délai supplémentaire de la FIFA pour constituer sa liste. La FFF doit livrer sa liste vendredi soir avant minuit, et non mercredi comme c'était initialement le cas. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a donc 48 heures pour trouver des joueurs disponibles, en vue de cette compétition située hors des calendriers de la FIFA, ce qui implique que les clubs ne sont pas tenus de libérer leurs joueurs.

Les modalités de composition de la liste ont également été modifiées à la marge, a-t-on appris de même source : au lieu de comporter 18 joueurs et quatre réservistes uniquement disponibles en cas de forfait, les 22 joueurs feront partie d'une seule liste, avec quatre noms à sortir de la feuille de match à chaque rencontre.

Avec Le Fée et Mbuku ?

Il devrait y avoir au moins six joueurs à remplacer par rapport à la liste initialement publiée : Malang Sarr (Chelsea), Benoît Badiashile (Monaco), Maxence Caqueret (OL), Eduardo Camavinga (Rennes), Jonathan Ikoné (Lille) et Amine Gouiri (Nice) sont bloqués par leurs clubs. Enzo Le Fée et Nathanaël Mbuku ont été évoqués comme potentiels remplaçants, ainsi qu'Ismaël Doukouré (Valenciennes).

Pour le tournoi olympique au Japon, prévu du 21 juillet au 7 août, Sylvain Ripoll emmènera Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, ainsi que Teji Savanier, troisième joueur à avoir été choisi hors de la limite d'âge prévoyant que les participants doivent être nés après le 1er janvier 1997.

La liste initiale

Gardiens : Paul Bernardoni (Angers), Gautier Larsonneur (Brest).

Défenseurs : Benoît Badiashile (Monaco), Anthony Caci (Strasbourg), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Clément Michelin (Lens), William Saliba (Arsenal/GBR), Malang Sarr (Chelsea/GBR).

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Monterrey/MEX), Lucas Tousart (Hertha Berlin/ALL).

Attaquants : André-Pierre Gignac (Monterrey/MEX), Amine Gouiri (Nice), Randal Kolo Muani (Nantes), Arnaud Nordin (Saint-Etienne).

Réserviste : Maxence Prévot (g.) (Sochaux/L2).

