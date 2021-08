Tokyo 2020

C'est une claque pour les Américaines. Double championne du monde en titre, la sélection US a été sortie dès les demi-finales par le Canada (0-1). Un penalty de Jessie Fleming (74e) a suffi pour faire le bonheur des Canadiennes, qui vont tenter d'aller chercher l'or face à l'Australie ou la Suède après avoir pris le bronze en 2012 et 2016. Alex Morgan and co vont elles maintenant essayer de se consoler avec le bronze. Mais c'est une déception dans tous les cas.

Une déception mais pas forcément une surprise. Depuis le début du tournoi, les Américaines de Megan Rapinoe, remplaçante en demie, n'ont pas impressionné. Et c'est un doux euphémisme. Corrigées d'entrée par la Suède (3-0), elles avaient été poussives ensuite malgré une correction contre la Nouvelle-Zélande (6-1), leur seule victoire au final dans ce tournoi. Tenues en échec par l'Australie (0-0), elles ont arraché leur billet pour les demies aux tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 4 t.a.b. à 2) lors d'un remake de la finale du Mondial 2019.

Etant donné leur niveau au Japon, leur sortie de route prématurée ne surprend pas. Même si c'est forcément un événement. Quatre fois sacrées aux Jeux, les Américaines échouent dans leur quête olympique pour la deuxième fois. A Rio en 2016, elles avaient pris la porte dès les quarts de finale à la surprise générale. Cette fois, elles vont essayer de ramener au moins le bronze. Même si ce n'était pas l'objectif initial des championnes du monde.

