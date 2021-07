Tokyo 2020

La France s'est relancée dans ces Jeux Olympiques 2020, et cela tient du miracle. Menés trois fois au score face à l’Afrique du Sud, les Bleus sont parvenus à s’arracher pour s’imposer sur le fil, par un petit but d’écart (4-3). Pour renverser des Bafana Bafana séduisants mais mal payés, il a fallu des cadres au rendez-vous : André-Pierre Gignac, auteur d’un triplé, et Teji Savanier, qui permet à la France de signer sa première victoire dans la compétition au terme d'un scénario fou. Il faudra maintenant gagner face au Japon, le pays hôte, pour continuer d’y croire.

Face à l'Afrique du Sud, les Bleus sont revenus de l’enfer, et bien plus d’une fois. Après une entame de match encourageante face à des Bafana Bafana d’abord timides, les hommes de Sylvain Ripoll ont peu à peu perdu pied. Et ils peuvent s’estimer heureux de ne pas être rentrés aux vestiaires avec au moins un but encaissé. Paul Bernardoni a dû s’employer pour préserver sa cage inviolée (15e, 25e), quand ce n’est pas son poteau qui l’a suppléé (23e) ou sa barre sur un penalty de Luther Singh (41e). Avant la pause, l’Afrique du Sud méritait d’être devant au tableau d’affichage.

Ce manque criant de réussite aurait pu freiner leurs velléités offensives, mais les Bafana Bafana ont continué de pousser, jusqu’à obtenir logiquement gain de cause. Kobamelo Kodisang a profité d’une incompréhension totale entre Bernardoni et Clément Michelin pour ouvrir le score (0-1, 53e). On croyait alors revivre le même cauchemar que face au Mexique, adversaire contre lequel les Bleus ont plongé en seconde période. Mais André-Pierre Gignac n’était pas d’accord pour ce remake.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a égalisé une première fois après un bon travail de Randal Kolo Muani (1-1, 57e). Une deuxième fois en reprenant un centre de Michelin (2-2, 78e), répondant au but d’Evidence Makgopa (1-2, 73e). Puis une troisième fois en inscrivant un penalty en puissance (3-3, 86e) pour continuer d’y croire après le missile de Teboho Mokoena ayant terminé dans la lucarne de Bernardoni (2-3, 82e). Écoeurés, les Bafana Bafana ont fini par céder une quatrième fois, face à Teji Savanier dans le temps additionnel (4-3, 90e+2).

À défaut d’être séduisants dans le jeu, et malgré des errements défensifs encore très pénalisants (7 buts encaissés en 2 matches), les Bleus ont montré du coeur pour obtenir ce succès ô combien précieux. Gignac, déjà auteur de quatre réalisations dans ces Jeux Olympiques 2020, est en train d’assumer ses responsabilités en montrant la voie. En espérant que cette rencontre spectaculaire à l’issue invraisemblable serve de déclic aux joueurs de Sylvain Ripoll.

