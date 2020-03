France - Pays-Bas à huis clos : une déception pour Diacre et Henry

La crise du coronavirus a rattrapé le Tournoi de France. Mardi (à 21h), le match France - Pays-Bas se jouera à huis clos à Valenciennes. Tout comme Brésil - Canada prévu deux heures plus tôt à Calais. En effet, lundi, les autorités françaises ont appelé à limiter les rassemblements de plus de mille personnes sur le territoire national.

Interrogée pour commenter cette décision, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, a fait part de sa déception. "On est forcément déçues pour nos supporters, nos joueuses aussi vont être frustrées de jouer dans un stade vide. Maintenant, on se doit de respecter les décisions prises par le ministère, a-t-elle déclaré devant la presse. A partir du moment où c'est pour le bien de tout le monde, on ne peut qu'accepter cette décision."

" "Ça n'a pas changé ma manière de vivre" "

"A mon sens, on en fait beaucoup par rapport à un autre virus qu'on connaît et qui est présent chaque hiver, à savoir la grippe. Moi, très sincèrement, ça n'a pas changé ma manière de vivre ou d'être", a ajouté la sélectionneuse, interrogée sur une éventuelle "psychose" des Français sur le sujet. Il n'y a "pas de changement sur notre façon de vivre", a relevé de son côté la capitaine Amandine Henry, ajoutant que les joueuses prenaient seulement "un peu plus de précautions".

Plus de 12 000 billets vendus

La joueuse originaire de Lille a par ailleurs confié sa "déception" de ne pas jouer devant son public. "J'espère qu'on reviendra dans le Nord dans d'autres circonstances", a-t-elle dit. Selon la Fédération française de football, plus de 12 000 billets avaient été vendus pour la rencontre à Valenciennes.