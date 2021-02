L'édition 2021 du tournoi de France est annulée. La Fédération française de football a annoncé la nouvelle ce jeudi matin, après les forfaits de la Norvège puis de l'Islande à cause du contexte sanitaire. Ainsi l'équipe de France, entraînée par Corinne Diacre, disputera une double confrontation amicale contre la Suisse, les 20 et 23 février à Metz. Mardi, la sélectionneuse des Bleues a convoqué une liste de 27 joueuses mais pas Amandine Henry, blessée au mollet gauche.

Pour cette première liste de l'année, Corinne Diacre a rappelé la milieu Sandie Toletti (Levante), qui n'a plus joué en sélection depuis 2017. La sélectionneuse a convoqué pour la première fois Mylène Chavas et Constance Picaud, les gardiennes de Dijon et du Havre, ainsi qu'Ella Palis, milieu de Bordeaux. Wendie Renard, Amel Majri ou Eugénie Le Sommer font également partie du groupe.