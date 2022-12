Alors que les liens entre Joao Félix et Diego Simeone sont rompus depuis plusieurs mois, l'Atlético Madrid se prépare à un possible départ de l'attaquant international portugais cet hiver. Selon le quotidien, les Colchonéros espéreraient récupérer quelque 100 millions d'euros pour l'ancien joueur de Benfica. Joao Félix, acheté 127 millions à l'été 2019, serait dans le viseur du PSG, du Bayern Munich et d'un gros club de Premier League