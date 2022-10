Personnage central du nouveau projet du PSG, Kylian Mbappé souhaite une nouvelle réorganisation offensive. Et il semblerait que le club de la capitale ait compris le message . Selon AS , le champion de France en titre a déjà approché l'entourage de Joao Félix pour le faire signer dès le mois de janvier prochain. L'attaquant international portugais de 22 ans aurait des relations très fraîches avec Diego Simeone et ne serait pas opposé à un départ en cours de saison, précise le quotidien espagnol.

Acheté 127 millions d'euros par les Colchonéros à l'été 2019, l'ancien joueur de Benfica a vu son temps de jeu chuter en flèche ces derniers mois. Depuis le coup d'envoi de la saison 2022-23, Joao Félix a joué douze matches toutes compétitions confondues (neuf en Liga et trois en Ligue des champions) dont sept en qualité de titulaire. Pire, outre ses trois passes décisives en ouverture de saison contre Getafe (3-0) le 15 août, le Portugais n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Comme le souligne AS, le PSG n'est le seul sur la piste de l'attaquant de l'Atlético Madrid, auteur de 29 réalisations en trois ans. Le Bayern Munich et un club de Premier League, qui pourrait être Manchester United, ont également entamé des démarches pour l'attirer cet hiver. Du côté des Colchonéros, l'idée d'un départ du joueur le plus cher de son histoire commence à faire son chemin. S'ils préféreraient un transfert en fin de saison, un prêt en janvier avec option d'achat six mois plus tard ne serait pas non plus à écarter.

