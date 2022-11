Actuellement blessé à une cuisse, Memphis Depay n’a plus été aperçu en compétition depuis le mois de septembre. Avant ce pépin, l’ancien Lyonnais jouait de toute façon très peu avec le FC Barcelone (131 minutes toutes compétitions confondues cette saison) et, inévitablement, la question de son avenir à court terme continue à se poser. Le Néerlandais susciterait toujours l’intérêt de l’AS Rome, selon Mundo Deportivo . Les dirigeants romains auraient déjà tenté d’attirer le capitaine des Oranje l’été dernier, sans qu’aucun accord n’ait été concrétisé. Ils pourraient donc revenir à la charge dès janvier, sachant que le joueur (sous contrat jusqu’en juin 2023) aurait prévu de se pencher sur sa situation après le Mondial.

Revenu sur le terrain le week-end dernier, Romelu Lukaku a rechuté (élongation) et s’est lancé dans une course contre-la-montre afin d’être rétabli à temps pour la Coupe du monde. Pour le moment, le retour du Belge à l’Inter Milan n’est pas une franche réussite (un but en quatre rencontres de Serie A) et cela inquiète aussi Chelsea. D’après le London Evening Standard , les Blues souhaiteraient que l’attaquant de 29 ans - qu’ils ont prêté aux Nerazzurri cette saison - soit très performant au Qatar, afin que sa valeur marchande grimpent et qu’ils puissent le vendre à un prix élevé.