C'est peut-être parce qu'il connaît le poids de l'étiquette que Rio Ferdinand est relativement clément avec Harry Maguire depuis son arrivée à Manchester United. Comme l'ancien défenseur de Leicester, l'ancien patron de la défense des Red Devils fut, pendant très longtemps, le défenseur le plus cher de la planète. De 2002 à 2014. Désormais, ce titre, parfois lourd à porter, repose sur les épaules certes larges d'un Maguire qui récolte plus de quolibets que d'éloges depuis sa signature à Manchester. "On ne peut pas dire que c'est un joueur mort, il a été incroyable avec l'Angleterre (…). C'est la façon de jouer de Manchester qui ne lui convient pas", l'a défendu Ferdinand encore au printemps dernier.

Pourquoi cet acharnement sur Maguire ? "Avec Pogba, il incarne tous les soucis de MU"

Ad

On peut facilement comprendre que, dans la confrérie des joueurs les plus chers de l'histoire, l'indulgence est une valeur partagée. Car ils sont quelques-uns à avoir plié sous le poids d'un titre bien difficile à assumer. A l'heure où Chelsea est prêt à donner la couronne à Wesley Fofana pour une indemnité comprise entre 90 et 100 millions d'euros, l'ancien Stéphanois doit savoir à quoi s'attendre : le destin des défenseurs hors de prix, particulièrement en Premier League, est souvent sombre.

Transferts Les 18 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A 5 HEURES

Maguire et Fofana lors de Manchester United - Chelsea Crédit: Getty Images

Mangala, Otamendi, Stones et les échecs de City

C'est une fierté", claironne-t-il dans les colonnes du Parisien quelques semaines plus tard. Acheté 53,8 millions par Manchester City, il aura du mal à supporter le poids des attentes en Premier League. S'il joue durant les deux premières saisons, il ne convainc pas le Royaume. "Vous ne pouvez pas donner un cerveau à quelqu'un. C'est le problème de Mangala. Il prend des décisions parfois consternantes", le démolit Chris Sutton, consultant sur la BBC. A commencer par celui d'Eliaquim Mangala. C'est lui qui est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2014, succédant alors à l'immense Rio Ferdinand. "", claironne-t-il dans les colonnes du Parisien quelques semaines plus tard. Acheté 53,8 millions par Manchester City, il aura du mal à supporter le poids des attentes en Premier League. S'il joue durant les deux premières saisons, il ne convainc pas le Royaume. "", le démolit Chris Sutton, consultant sur la BBC. L'arrivée de Samuel Umititi chez les Bleus et de Pep Guardiola à Manchester City vont conjointement mettre un gros coup de frein à sa carrière en équipe de France et en club. Mangala ne sera jamais à la hauteur du montant record de son transfert

Eliaquim Mangala lors de sa présentation à Manchester City en 2014 Crédit: Getty Images

Qu'il se rassure, il n'est pas le seul dans ce cas parce que le marché a perdu la tête depuis 6 ans et l'arrivée de Guardiola en Angleterre. Parmi les 20 défenseurs les plus chers de l'histoire, treize ont signé en Premier League et sept chez les Cityzens. Les champions d'Angleterre ont longtemps cherché des hommes providentiels et se sont très souvent trompés. Arrivé un an après Mangala à Manchester et pour quatre millions de moins, Nicolas Ottamendi fut le dauphin du Français pour un succès tout aussi relatif. En 2016, c'est John Stones qui devient le défenseur le plus onéreux (55,6 millions d'euros) du monde et si, lui aussi, cumule les matches, l'international anglais, chahuté par la presse, ne consolide pas vraiment la défense de City qui reste le talon d'Achille de l'équipe.

L'exception van Dijk

En 2017, la couronne change encore de tête. Cette fois, c'est Liverpool qui décide de confier son destin à Virgil van Dijk contre 85 millions d'euros. Arrivé de Southampton, dans un transfert entre clubs anglais qui a contribué à son incroyable montant, le Néerlandais devient l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il est, depuis Ferdinand, le seul défenseur le plus cher à avoir figuré dans cette caste. Puisque ni Gerard Piqué, ni Sergio Ramos, ni Carles Puyol, ni Giorgio Chiellini, ni Diego Godin, au temps de leur splendeur, n'ont affolé le marché.

Virgil van Dijk, le phare de Liverpool Crédit: Marko Popovic

Depuis des années, les mercato, dopés par une Premier League où l'argent coule à flots, ont surévalué des défenseurs qui, à l'exception de van Dijk puis de Ruben Dias, n'ont jamais figuré parmi les références suprêmes à leur poste (Maguire, White, Stones, Aké, Mangala, Otamendi, Sanchez etc.). Le raisonnement s'étend même du côté des défenseurs latéraux avec un Benjamin Mendy qui a longtemps détenu la palme du défenseur gauche le plus cher du monde sans jamais justifier l'investissement de City à son égard tout comme Aaron Wan-Bissaka, arrière droit le plus cher en 2019 avant une expérience pour le moment très pauvre à United.

Du côté des centraux, Maguire, devenu la risée du Royaume, a donc succédé à van Dijk comme pour rappeler la malédiction des défenseurs les plus chers. De nouveau, l'étiquette est difficile à assumer pour un joueur qui multiplie les approximations. Wesley Fofana devrait prendre le relais du côté de Chelsea. Bonne chance à lui.

Transferts "L'équipe-type de Chelsea ne suffira pas à gagner la Premier League" IL Y A 5 HEURES