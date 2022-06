Skriniar au PSG pour 70M ?

La Repubblica, elles pourraient même se conclure pour 70 millions d'euros (bonus compris) et ainsi permettre le transfert du défenseur slovaque. Les négociations se poursuivent entre le PSG et l'Inter Milan pour Milan Skriniar . D'après, elles pourraient même se conclure pour 70 millions d'euros (bonus compris) et ainsi permettre le transfert du défenseur slovaque.

Notre avis : Après avoir recruté Dybala ou encore Lukaku, l'Inter devra passer par des ventes. Skriniar a un bon de sortie malgré sa volonté de rester.

Le PSG a enfin jeté son dévolu sur le remplaçant de Di Maria

Marseille accélère sur Veretout…

L'OM souhaite continuer à piocher à l'AS Rome. Après les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under l'été dernier, La Gazzetta dello Sport explique ce jeudi que le club de Pablo Longoria envisage un transfert pour attirer l'international français Jordan Veretout. Montant de l'opération pour les Giallorossi : au moins 15 millions d'euros. Le joueur serait intéressé par un retour en France, avec la perspective de disputer la Ligue des champions en prime.

Notre avis : Après une saison plus compliquée en Italie, un changement d'air ferait du bien à Veretout.

… Et figure dans la liste pour Kluivert

De retour d'un prêt plutôt fructueux du côté de Nice (5 buts, 5 passes décisives), Justin Kluivert ne devrait pas être conservé par le club italien. L'international néerlandais intéresse le Gym qui voudrait le conserver d'après la Gazzetta dello Sport, mais pas aux 14 millions demandés par les Giallorossi. Sachant que Marseille et Monaco sont aussi intéressés par le dossier, le club de la Louve espère déclencher une petite guerre entre les trois clubs de Ligue 1. A qui transmettra la meilleure offre !

Notre avis : Marseille doit se rappeler de la pagaille que Kluivert a mise dans la défense olympienne en Coupe de France cette année…

Koundé se rapproche du Barça

Courtisé par Chelsea, Jules Koundé se rapproche du FC Barcelone. Selon la chaîne catalane Esport3, les négociations entre les Blaugrana et Chelsea sont avancées et filent vers le bon bout. L'indemnité de transfert pourrait se situer entre 55 et 60 millions d'euros, avec un joueur inclus dans le deal. Sergiño Dest pourrait être ce dernier.

Notre avis : Tout dépendra des finances du Barça. Si le club catalan parvient à se dégager des liquidités, Koundé pourrait arriver.

Jules Koundé Crédit: Getty Images

Luis Muriel dans le viseur de l'OM

C'est une piste qui se confirme pour l'OM. D'après La Gazzetta dello Sport, le club olympien est bien intéressé par Luis Muriel, sur le départ du côté de l'Atalanta. Son prix ? 15 millions d'euros. De son côté, l'intéressé pourrait voir d'un bon œil un départ sur la Canebière, même s'il est "encore trop tôt pour savoir si les négociations peuvent décoller", indique le quotidien. L'échange avec la Juve et Moise Kean a capoté : le salaire de ce dernier (3 millions d'euros) a été jugé trop élevé par la Dea.

Notre avis : Sampaoli connaît bien Muriel. Et ce serait une très belle recrue pour la saison prochaine.

La Juve a un plan B de qualité pour son attaque

En cas d'échec de la piste menant à Angel Di Maria, la Juventus Turin aurait fait de Marco Asensio son plan B selon la Gazzetta dello Sport. L'international espagnol n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid et fait l'objet de convoitises de plusieurs clubs européens.

Notre avis : Asensio est-il vraiment un cran en dessous d'Angel Di Maria actuellement ?

Le fou ticket Bielsa-Griezmann à Bilbao

Si rien n'est encore fait pour le moment, Marcelo Bielsa est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l'Athletic Bilbao. L'Argentin a déjà dirigé la formation basque de 2011 à 2013, et comme à l'accoutumée "El Loco" débarquerait avec des demandes multiples et précises. Pour la presse espagnole et AS, l'une d'elles serait le recrutement d'Antoine Griezmann, dont l'entraîneur de 66 ans serait un grand admirateur. Le Français, en échec à l'Atlético Madrid cette saison, pourrait retrouver le Pays basque après s'être révélé à la Real Sociedad.

Notre avis : Bielsa pourrait remettre Griezmann dans le droit chemin de sa carrière.

Arsenal met 35 millions pour Jesus

Arsenal est de plus en plus confiant quant à l'arrivée de Gabriel Jesus à Londres. L'attaquant brésilien, barré par l'arrivée de Haaland à City et entrant dans sa dernière année de contrat avec les Skyblues, est la priorité de Mikel Arteta sur le marché estival. L'offre de 35 millions d'euros des Gunners est cependant toujours trop basse pour les champions d'Angleterre, qui en attendent 58 d'après The Times.

Notre avis : A un an de la fin de son contrat, City est bien trop gourmand au sujet de Jesus.

20 millions proposés pour Kalimuendo ?

Alors que l'attaquant du PSG Arnaud Kalimuendo serait sur la liste des transferts tout comme Mauro Icardi, The Independent rapporte que des clubs anglais sont intéressés par le profil du joueur de 20 ans. Parmi ceux-ci, Leeds United aurait transmis une offre de 20 millions d'euros pour le titi parisien. Une offre qui a de quoi faire réfléchir, même si le PSG pourrait demander une légère hausse.

Notre avis : A ce prix-là, il ne faudrait pas hésiter longtemps pour le PSG.

Xavi veut Azpi pour remplacer Alves au Barça

Chelsea et le FC Barcelone sont visiblement en train de se déchirer pour avoir César Azpilicueta dans leur effectif l'an prochain. Selon Fabrizio Romano, Xavi veut le latéral espagnol pour compenser le départ de Dani Alves, et un contrat de deux ans l'attend en Catalogne. Problème : Thomas Tuchel n'est pas du tout enclin à se séparer de son capitaine.

Notre avis : Il y a un boulevard au poste de latéral droit à Barcelone pour l'ancien Marseillais.

César Azpilicueta Crédit: Getty Images

De Sciglio prolonge jusqu'en 2025 avec la Juve

Après une saison à 29 matches disputés avec la Vieille Dame, le latéral italien Mattia de Sciglio a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec la Juventus Turin. Le défenseur de 29 ans est avec les Bianconeri depuis 2017, et pour donc trois saisons supplémentaires au moins.

Notre avis : Un mystère, tant le latéral fait négativement l'unanimité auprès de bon nombre d'observateurs.

Minamino pris entre Lyon et Marseille

L'ancien milieu de terrain de Salzbourg Takumi Minamino, en difficulté à Liverpool depuis son transfert en 2020, intéresse deux écuries de Ligue 1. Si Monaco avait fait connaître son intérêt pour l'international japonais, The Times révèle que l'OL est aussi venu aux renseignements pour le milieu offensif. Minamino est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Reds.

Notre avis : Liverpool devrait le laisser partir seulement en prêt.

Séville garde la porte ouverte pour Martial

Prêté au FC Séville en deuxième partie de saison, Anthony Martial pourrait rester en Andalousie. "Il a apprécié jouer avec nous. Je pense qu'il s'est rendu compte que Séville était un bon club pour ouvrir un nouveau chapitre", a assuré à son sujet le directeur général du club José Maria Cruz pour Mundo Deportivo. L'international français a disputé 12 matches pour un but et une passe décisive avec le club espagnol.

Notre avis : Difficile pour le Français de trouver une meilleure offre que celle des Andalous.

Morata va revenir à l'Atlético

Après son prêt de deux saisons à la Juventus Turin, Alvaro Morata ne va pas prolonger l'aventure en Italie. Fabrizio Romano croit savoir que l'option d'achat ne sera pas levée par les Bianconeri. Le joueur, qui veut un rôle important au sein de son nouveau club, va revenir chez les Colchoneros, à 29 ans, et dans l'attente d'un nouveau challenge, dans la capitale espagnole ou ailleurs.

Notre avis : Quel est le top club européen qui va cette fois-ci mettre 40 millions d'euros sur Morata cet été ?

Bissouma arrive à Tottenham

Selon Sky Sports, la visite médicale est complète pour Yves Bissouma à Tottenham. L'ancien Lillois va rejoindre les Spurs, et l'officialisation serait prévue pour les prochaines heures. Dans l'opération, Brighton devrait recevoir 30 millions d'euros, avec des bonus pouvant faire grimper le transfert à 40 millions pour le milieu de terrain malien.

Notre avis : Un joueur moyen de Premier League surpayé par un club du Top 6. On est presque habitué…

Yves Bissouma, futur joueur de Tottenham Crédit: Getty Images

