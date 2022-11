La clause libératoire de Dembélé est connue

L'été dernier, Ousmane Dembélé, alors en fin de contrat avec le Barça, a prolongé pour deux saisons supplémentaires. Cependant, Marca a révélé le montant de la clause libératoire de l'international français à la fin de l'exercice 2022-23 qui pourrait s'élever à 50 millions d'euros. Depuis août dernier, l'ancien Rennais comptabilise cinq buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

Ad

Notre avis : Au regard de son début de saison, Ousmane Dembélé, qui a la totale confiance de Xavi, pourrait être tenté de poursuivre l'aventure avec les Blaugrana.

Transferts Les 5 infos mercato de lundi HIER À 09:21

Ronaldo ne laisserait pas Chelsea indifférent

Bild, il ne devrait pas s'agir du Bayern Munich, qui ne serait pas intéressé par le quintuple Ballon d'Or. Par ailleurs, CBS Sports précise également que le PSG ne serait pas sur la piste du Portugais. Pour sa part, Chelsea n'aurait pas renoncé au joueur qui fêtera ses 38 ans en février prochain. Auteur de déclarations fracassantes contre Erik ten Hag et Manchester United dimanche soir, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement quitter les Red Devils. Quel club pourrait alors l'accueillir ? Selon le quotidien allemand, il ne devrait pas s'agir du Bayern Munich, qui ne serait pas intéressé par le quintuple Ballon d'Or. Par ailleurs, CBS Sports précise également que le PSG ne serait pas sur la piste du Portugais. Pour sa part, Chelsea n'aurait pas renoncé au joueur qui fêtera ses 38 ans en février prochain.

Notre avis : CR7 souhaite rejouer la C1 au plus vite, mais sa dernière sortie médiatique pourrait sûrement freiner les velléités des plus gros clubs européens.

Le destin de Gündogan lié à celui de Guardiola ?

Dans un entretien accordé au magazine allemand Kicker, Ilkay Gündogan, l'international allemand sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2023, s'est confié sur son avenir. "Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec l'âge (32 ans), mais je suis assez détendu à ce sujet, a-t-il indiqué. On ne sait même pas ce qui va se passer avec notre entraîneur car son contrat s'achève aussi en 2023. Dans ma carrière, j'ai toujours pris mes décisions en fonction de l'entraîneur en place. Pour l'instant, je suis très satisfait à Manchester."

Notre avis : L'ancien joueur de Dortmund enchaîne les matches avec le champion d'Angleterre et semble tout à fait capable de poursuivre en Premier League à l'avenir.

La Juventus pense à Thuram et Gusto

D'après Tuttosport, la Juventus Turin serait sur la piste de Marcus Thuram, l'attaquant international français de Mönchengladbach, et Malo Gusto, l'arrière droit lyonnais qui est international Espoirs tricolore. Les Bianconeri pourraient se montrer insistants dès le mercato hivernal pour les deux jeunes joueurs français.

Notre avis : Dans un Mondial, tout est possible. D'ici un mois, la cote de Marcus Thuram pourrait ainsi monter en flèche...

Mudryk aurait une préférence pour Arsenal

Selon les informations de CBS Sports, Mykhaylo Mudryk, l'ailier international ukrainien (huit sélections) du Shakhtar Donetsk qui a réalisé un début de saison flamboyant (huit buts pour autant de passes décisives toutes compétitions confondues) aurait discuté avec Nice, Leverkusen et Brentford. Cependant, Arsenal aurait la préférence du joueur de 21 ans.

Notre avis : Et si les Gunners tentaient une offensive dès janvier pour aller au bout en Premier League ?

Le Real le surveille doublement : Mudryk a du Neymar en lui

Mendy n'envisage pas un départ de Chelsea

La situation d'Edouard Mendy à Chelsea s'est compliquée ces dernières semaines. En effet, le gardien de but international sénégalais est plus que jamais en concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Cependant, l'ancien Rennais n'envisage pas un départ du club londonien dans un avenir proche, annonce le quotidien The Daily Mail.

Notre avis : Son bilan à Chelsea est pour l'instant très positif et il est lié aux Blues jusqu'en 2025. Sauf surprise, un départ ne semble pas à l'ordre du jour.

Transferts Les 3 infos mercato de vendredi 11/11/2022 À 12:38