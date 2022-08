Après 3 années passées du côté du Piémont, Adrien Rabiot devrait bel et bien connaître un nouveau championnat cet été. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du plus prestigieux : la Premier League. Comme annoncé par Sky Italia ce dimanche, Manchester United ferait le forcing pour attirer le milieu de la Juventus Turin au plus vite.

Cela se comprend : les Red Devils cherchent à redynamiser leur effectif, après un début de saison catastrophique et ces deux défaites en championnat, d’abord face à Brighton la semaine passée (1-2), puis face à Brentford samedi (4-0)

Alors que les deux clubs se seraient mis d’accord autour d’un transfert autour de 18 millions d’euros pour l’international français, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec les Zèbres, de nouvelles discussions devraient avoir lieu très prochainement entre les dirigeants mancuniens et la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot.

Toujours selon la même source, les deux parties seraient confiantes quant à une finalisation du dossier, même si, selon la Gazzetta Dello Sport, la mère d’Adrien Rabiot aurait demandé aux Mancuniens d’offrir à son fils un salaire de 10 millions d’euros annuels. Une demande à même de repousser les dirigeants du club aux 20 titres de champions d'Angleterre ?

De 7 à 10 millions d'euros par an ?

Bien loin des 30 millions d’euros que Cristiano Ronaldo perçoit de la part des Red Devils, cette somme permettrait en tout cas à l’ancien Parisien, dont le salaire à la Juve est estimé à 7 millions d’euros par an, de voir sa fiche de paye gonfler.

Toujours selon les médias italiens, la vente du joueur de 27 ans pourrait aussi faire les affaires… du PSG ! Alors que le club de la capitale cherche à dégraisser son effectif, la vente de Rabiot devrait permettre aux Bianconeri de débloquer de l’argent pour se payer Leandro Paredes, que le club de la capitale estime à 25 millions d’euros. Les Turinois, qui veulent faire baisser le prix de l’Argentin, auraient ainsi plus de lest pour trouver un terrain d’entente avec Paris.

