Transferts

Le PSG veut accélérer

Paris espère boucler deux nouvelles recrues d'ici mercredi. Selon les informations de L'Equipe, Luis Campos pourrait en effet conclure le transfert de Renato Sanches en provenance du LOSC dans les prochaines heures. Mais pas que, puisque Nordi Mukiele est aussi espéré au retour du groupe au Camp des Loges. "On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2 voire 3, 4, 5 joueurs de plus", a plaisanté le coach Christophe Galtier.

Notre avis : Sauf surprise, ces deux joueurs vont rapidement rejoindre le PSG dans les prochaines heures.

BARCELONE DEMANDE DU TEMPS À SÉVILLE POUR KOUNDE

Selon The Independant, le Barça aurait demandé un laps de temps supplémentaire pour arracher Jules Koundé à Séville, alors qu'un accord à 50 millions de livres aurait déjà été conclu avec Chelsea. Les Catalans sont dans l'obligation de vendre des joueurs. Le Barça serait la priorité de l'international français, mais Séville s'attend à une proposition espagnole moins intéressante que celle de Chelsea.

Notre avis : L'affaire prend un peu de temps mais reste imminente.

CHELSEA EN EMBUSCADE POUR SKRINIAR

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, le Slovaque pourrait finalement rejoindre Chelsea. Selon The Guardian, les Blues s'attendent à voir filer Koundé vers le Barça et sont prêts à se tourner vers Milan Skriniar. Ils devront ensuite convaincre l'Inter Milan qui réclame 70 millions d'euros pour son défenseur central.

Notre avis : Chelsea multiplie les pistes mais celle-ci n'est pas évidente non plus.

MU DIT NON À UN DEPART DE RONALDO

Malgré l'absence prolongée de Cristiano Ronaldo, Manchester United ne se résout toujours pas à laisser partir sa star portugaise. Sky Sports annonce que les Mancuniens n'ont ciblé aucun profil pour le remplacer. Rejeté par Chelsea et le Bayern Munich, Ronaldo se retrouve dans une impasse.

Notre avis : Seul l'Atlético semble vouloir accueillir CR7 mais il n'en a pas les moyens pour le moment.

Tel quitte le Stade Rennais...

Mathys Tel va bien quitter le Stade Rennais. Dans un message posté sur Instagram, le jeune attaquant de 17 ans du club breton a confirmé son départ imminent. "Je tiens à vous écrire ce soir pour vous annoncer mon départ du Stade Rennais (...) Je souhaite dire merci, au nom de tous les moments passés ensemble, aux staffs, aux coachs, aux joueurs, à tous mes coéquipiers et à la famille Pinault qui a rendu la suite possible… Merci aux supporters Rouge et Noir, je vous souhaite sincèrement le meilleur", a-t-il écrit, lui qui va rejoindre le Bayern Munich.

Notre avis : Tout le monde est content dans ce dossier. Le joueur, qui fait le grand saut. Le Bayern, qui en avait fait une priorité. Et Rennes, qui encaissera une somme record (aux alentours de 30 millions d'euros).

... qui vise bien Theate

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme que le Stade Rennais offre 18 millions d'euros pour le défenseur international belge Arthur Theate, qui pourrait donc quitter Bologne dans les prochains jours. Le club breton est décidé à boucler ce dossier.

Notre avis : Face à une telle somme, Bologne devrait craquer et envoyer Theate en Bretagne.

Milan augmente son offre pour "CDK"

C'est un feuilleton qui se poursuit en Italie. Après des semaines de négociations, l'AC Milan espère toujours arracher Charles De Ketelaere à Bruges. Problème, les deux camps ne veulent plus bouger : l'offre est de 30+2 millions d'euros, la demande de 35 millions. Toutefois, La Gazzetta dello Sport annonce que le club lombard est prêt à augmenter sa proposition dans les prochaines heures.

Notre avis : Au tour de Bruges de faire un pas vers Milan et son joueur, qui pousse pour partir.

Lyon s'intéresse à Rabiot

Alors qu'il aspire toujours à un départ, Adrien Rabiot a été forcé de s'entraîner et de partir en stage avec l'équipe U23 de la Juventus, affirme le Daily Mail. Absent de la tournée américaine de l'équipe première pour "raisons personnelles", l'international français serait pisté par l'Olympique Lyonnais d'après les informations du Corriere dello Sport. Le média italien précise cependant que le joueur formé au PSG ne serait pas intéressé par un retour dans l'Hexagone.

Notre avis : Rabiot semble hors de portée pour les Gones qui cherchent davantage à dégraisser.

Tottenham espère Zaniolo

L'info est signée Tuttosport ce lundi. Selon le quotidien piémontais, Tottenham est prêt à rivaliser avec la Juventus dans le dossier Nicolo Zaniolo, qui pourrait quitter l'AS Rome cet été. Un prix autour des 50 millions d'euros aurait été fixé.

Notre avis : Pas étonnant que Zaniolo soit autant courtisé. Mais on l'imagine rester à Rome au moins une saison de plus.

MARA QUITTE BORDEAUX POUR SOUTHAMPTON

Une autre bonne nouvelle ce lundi pour les Girondins qui enregistrent la vente de Sekou Mara à Southampton en plus de l'avis favorable du CNOSF pour le maintien en Ligue 2. Le club anglais a officialisé l'arrivée de l'attaquant de 19 ans contre une indemnité de transfert estimée à 11 millions d'euros plus 2 de bonus. Mara a signé un contrat de quatre ans.

Notre avis : Les Saints se construisent une équipe prometteuse cet été avec une 6e recrue.

CLERMONT OFFICIALISE WIETESKA

Le club auvergnat a annoncé le recrutement de Mateusz Wieteska en provenance du Legia Varsovie. Le montant de l'indemnité de transfert est estimée à 1,3 million d'euros et le défenseur central international polonais de 25 ans a signé un contrat portant sur les quatre prochaines saisons.

Notre avis : Clermont s'est bien renforcé cet été et à moindre coût.

FULHAM RECRUTE SOLOMON

Un renfort offensif pour les Cottagers. Fulham a officialisé l'arrivée de Manor Solomon en provenance du Shakhtar Donetsk dont il s'est libéré temporairement à cause de la situation en Ukraine. L'ailier international israélien de 23 ans s'est engagé pour une saison en prêt avec option d'achat.

Notre avis : Un joli coup pour le club londonien.

WEST HAM FINALEMENT ENCLIN À CÉDER DIOP ?

Les Hammers font encore parler d'eux mais cette fois dans le sens des départs. Selon Foot Mercato mais ausi L'Equipe, les dirigeants de West Ham et notamment le coach David Moyes ont longtemps retenu Issa Diop qui est convoité par Fulham. Ils pourraient désormais craquer si les Cottagers font évoluer leur offre de 17 à 21 millions d'euros.

Notre avis : Bonne nouvelle pour l'ancien Toulousain qui voulait changer d'air.

AGUILAR REMPILE À MONACO

Comme attendu, le club de la Principauté a annoncé la prolongation du contrat de Ruben Aguilar. L'arrière droit de 29 ans, arrivé à Monaco en 2019, a signé pour une saison supplémentaire soit jusqu'en 2025.

Notre avis : Sidibé ayant quitté le Rocher, Monaco prend une décision logique.

IAGO ASPAS PROLONGE AU CELTA VIGO

L'attaquant espagnol est parti pour enchaîner dix saisons avec son club formateur. Le Celta Vigo a annoncé la prolongation de contrat de Iago Aspas de deux ans supplémentaires soit jusqu'en 2025. Revenu en Galice en 2015 après des détours par Liverpool et Séville, le joueur de 34 ans a signé 18 buts et 6 passes décisives en Liga la saison dernière.

Notre avis : Les défenses espagnoles peuvent trembler.

