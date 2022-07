Transferts

Il est à peine connu en France et encore moins en Europe. Mais il a charmé l'un des plus grands clubs du Vieux Continent. Mathys Tel, 17 ans, va rejoindre le Bayern Munich dans les prochains jours. Selon L'Equipe mais aussi toute la presse spécialisée en mercato, le Stade Rennais s'est mis d'accord avec le champion d'Allemagne pour un transfert à hauteur de 28,5 millions d'euros bonus compris.

Bien qu'importante, la somme avancée ne parait pas exorbitante sur le marché actuel. C'est davantage l'âge de Tel et son manque de références au plus haut niveau qui frappent. L'international U17 français, champion d'Europe avec les Bleuets en juin dernier, n'affiche que 49 minutes jouées en Ligue 1, un quart d'heure en Coupe de France et un autre en Ligue Europa Conférence. Il n'a marqué aucun but dans ces trois compétitions, ni délivré de passe décisive.

Nagelsmann déjà conquis

Le talent du jeune attaquant a pourtant sauté aux yeux des scouts du Bayern et son coach Julian Nagelsmann a déjà loué ses qualités. "Un jour, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants au monde et j'ai la certitude qu'il peut marquer 40 buts à un moment donné de sa carrière", s'est enflammé le tacticien allemand de 35 ans ce week-end devant la presse. Il a personnellement poussé pour ce transfert.

Camavinga en référence, Henry en modèle : Mathys Tel, la nouvelle pépite rennaise de... 16 ans

"Il peut jouer à différents postes, avant-centre ou ailier, a expliqué Nageslmann. Il est très rapide, fort avec son corps, il protège bien le ballon dos au but. Il est aussi doué pour les appels en profondeur".

Rennes a fini par céder

Les dirigeants du Stade Rennais étaient bien conscients des aptitudes de Tel et souhaitaient initialement lui permettre de s'affirmer progressivement. Ils ont ainsi refusé une première offre munichoise de 10 millions, puis une seconde et une troisième en expliquant leur position au joueur.

Tel, lui, s'est tout de suite montré désireux de rejoindre le Bayern qui lui promettait une véritable place dans son effectif après le départ de Robert Lewandowski au Bayern. Pas pour remplacer le Polonais mais pour entrer dans la rotation comme l'explique L'Equipe. Face au souhait du joueur et à cette nouvelle proposition bavaroise, Rennes a fini par craquer et va laisser partir sa pépite.

"C'est un joueur jeune et très talentueux, s'est réjoui Nagelsmann qui attend déjà Mathys Tel. J'espère qu'il se sentira à l'aise dans le groupe aussi tôt que possible". Reste désormais à Tel de suivre les trajectoires de Kylian Mbappé ou Eduardo Camavinga plutôt que celles d'autres talents précoces qui ont trop vite quitté le nid.

