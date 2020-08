TRANSFERTS - Gabriel séduit par Arsenal, Ter Stegen en passe de prolonger à Barcelone tout comme Aubameyang à Arsenal, David Silva toujours plus proche de Rome et City sur tous les fronts... Voici le bulletin mercato du jour.

Gabriel vers Arsenal ?

Alors que son avenir semblait s'inscrire du côté du Napoli, Gabriel aurait finalement décidé de rejoindre Arsenal. Selon La Voix du Nord, le défenseur du LOSC a été séduit par le discours des dirigeants des Gunners. Attention toutefois : Manchester United n'a pas lâché le morceau et ne compte pas se laisser devancer par Arsenal.

Premier League Aubameyang en passe de prolonger à Arsenal IL Y A 5 HEURES

Notre avis : Attention aux rebondissements, même si Arsenal semble avoir devancé tout le monde.

Umtiti, ça sent le départ

Ce jeudi, le quotidien madrilène Marca confirme que le Barça n'est pas vraiment satisfait du rendement de Samuel Umtiti. "Le club aimerait l'inclure dans une éventuelle opération, même si le joueur aimerait rester", peut-on lire sur le site du média. En attendant de caser son défenseur français, les Blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Eric García, défenseur de Manchester City. Si ce dernier ne prolonge pas son contrat, les Citizens décideront probablement de le vendre. Marca parle d'un prix entre 15 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça aimerait vendre Umtiti... qui lui compte bien rester. Dossier compliqué.

Samuel Umtiti hat sich im Training verletzt Crédit: Imago

Bakayoko de retour à Milan ?

Après y avoir déjà passé une saison, Tiémoué Bakayoko va-t-il revenir à l'AC Milan cet été ? Le milieu de terrain de Chelsea, prêté à l'AS Monaco la saison dernière, serait en tout cas une piste du club lombard, qui cherche à renforcer son milieu de terrain et ainsi faire souffler le duo Kessié-Bennacer. Malgré quelques problèmes, Bakayoko a laissé un super souvenir du côté des Rossoneri.

Notre avis : Milan-Bakayoko bis ? On dit "oui". Son profil pourrait être le bon pour le 4-2-3-1 de Pioli.

David Silva se rapproche de la Lazio

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City, David Silva se rapproche de la Lazio Rome. Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain pourrait donner sa réponse favorable avant la fin de semaine. Un contrat de trois ans serait d'ores et déjà scellé.

Notre avis : Ce serait un énorme coup pour la Lazio, qui a besoin de renforcer son effectif en vue de sa participation en C1.

David Silva Crédit: Getty Images

Ter Stegen va prolonger au Barça...

Dans des propos accordés à beIN SPORTS rapportés par Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a confirmé la prolongation imminente de Ter Stegen : "Marc est un excellent joueur et une excellente personne, et en tant que gardien de but, il a toujours été présent. Avec la situation actuelle de Covid-19, il m’a dit : "Attendons que tout soit plus calme avant de parler de l'avenir". Mais son avenir est de renouveler avec le Barça. Nous avons un gardien de but qui pourrait rester de nombreuses années parce qu'il est jeune. Quand tout sera terminé, nous parlerons à Marc pour conclure la prolongation de contrat", a-t-il expliqué.

Notre avis : Ter Stegen est l'un des meilleurs gardiens du monde et l'une des rares satisfactions de la saison du Barça. Prolongation logique et méritée.

... qui ne veut pas vendre Ansu Fati

Toujours dans cet entretien, Maria Bartomeu s'est montré très clair au sujet de l'avenir d'Ansu Fati. "Un meilleur contrat pour lui ? Il a déjà accepté les conditions. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il continue à progresser (...) Ce que nous voulons, c'est qu'il nous aide et surtout maintenant lors de la Ligue des champions. Des joueurs comme Riqui Puig, Ansu Fati ou Araujo, auront du temps de jeu avec l’équipe première l'année prochaine et nous voulons qu'ils soient avec nous pour de nombreuses années", a assuré le patron du Barça à beIN SPORTS.

Notre avis : Ansu Fati est le présent et l'avenir du Barça.

Ansu Fati lors du Clasico Crédit: Getty Images

L'Atlético dément pour James Rodriguez

Interrogé par Radio Marca, le président de l'Atlético de Madrid a démenti une éventuelle venue de James Rodriguez, pourtant annoncé avec insistance du côté des Colchoneros. "Je ne pense pas que James entre dans les plans de l'Atlético de Madrid", a inidiqué Enrique Cerezo.

Notre avis : Pas certain que ce démenti ne fasse taire les rumeurs. Il y a quelque chose en coulisse...

City sur sa lancée

L’appétit vient en mangeant. Après avoir validé les arrivées de Ferran Torres et de Nathan Aké ces derniers jours, Pep Guardiola aurait ciblé selon Sky Sports quatre autres postes : un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un attaquant. Kalidou Koulibaly et Lautaro Martinez font partie des joueurs suivis. Les Citizens se seraient même renseignés sur le cas Joao Felix du côté de l’Atlético.

Notre avis : Bien que soulagé par la décision du TAS en sa faveur, City ne pourra pas courir tous ces lièvres à la fois. On voit mal Joao Felix quitter déjà l'Atlético par exemple. Mais le Barça devrait se méfier des Citizens en ce qui concerne Lautaro Martinez.

Play Icon WATCH Neymar, sieste et revanche sur Kouassi : PSG-Bayern, ennemis intimes du mercato 00:03:52

Aubameyang en passe de prolonger

Pierre-Emerick Aubameyang aurait trouvé un accord avec Arsenal pour un nouveau contrat selon le Telegraph. En négociations depuis plusieurs semaines avec ses dirigeants, le Gabonais devrait signer une prolongation de son bail de deux ans qui le lierait au club londonien jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Si la nouvelle se confirme, c'est une grosse épine de moins dans le pied de Mikel Arteta qui a tout fait pour retenir sa star. De quoi préparer plus sereinement le prochain exercice.

Klopp convoite Lewis

En vue de la saison prochaine, Liverpool cherche à doubler les postes. Les Reds se sont donc mis en quête d'un latéral gauche pour suppléer, si besoin, Andy Robertson. Et, d'après le Guardian, le défenseur de Norwich (relégué en Championship) Jamal Lewis a attiré l'attention de Jürgen Klopp. Une première offre de Liverpool a hauteur de 10 millions de livres (11 millions d'euros) a été rejetée par les dirigeants de Norwich qui espèrent tirer 20 millions de livres de la vente du joueur de 22 ans.

Notre avis : Norwich fait monter les enchères et c'est de bonne guerre, mais les Reds mettront le prix s'ils le veulent vraiment. En revanche, on peut se demander si Jamal Lewis est prêt à jouer les doublures toute une saison à son jeune âge.

Ligue Europa L'ancien Titi parisien Diaby a fini le travail IL Y A UNE HEURE