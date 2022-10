Ad

Relancé sur la date de son retour sur un banc, Zinédine Zidane s'est montré un peu plus précis. "Bientôt, bientôt, a-t-il souri. Mais bon, là on profite." Alors qu'il avait été annoncé proche du PSG en juin dernier, le champion de France avait finalement engagé Christophe Galtier quelques semaines plus tard. Où pourrait donc rebondir le Ballon d'Or 1998 ? En juin dernier, il avait rappelé son souhait de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France.

Ligue des champions Galtier sur le salaire de Mbappé : "C'est de l'extrasportif, ça ne me concerne pas du tout" IL Y A UNE HEURE

L'équipe de France est bien ancrée dans ma tête

J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi, déclarait Zinédine Zidane à L'Equipe le 23 juin dernier, le jour de ses 50 ans. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête." Parisien, en affirmant que "la place n'était pas libre". , déclarait Zinédine Zidane àle 23 juin dernier, le jour de ses 50 ans.." Un appel du pied clair, auquel Didier Deschamps avait répondu début août au, en affirmant que "".

Le parcours des Bleus au Mondial qatari pourrait donner une indication pour la suite. Sachant que Didier Deschamps est sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2022...

Ligue des champions Galtier sur le changement de système : "Comment positionner du mieux possible notre trio offensif ?" IL Y A UNE HEURE